Можно ли сделать маникюр, который всегда выглядит ухоженно, но при этом максимально естественно? Ответ — да. В этом сезоне лидирует тренд на натуральные розовые ногти. Они смотрятся нежно, универсально и идеально вписываются в любой образ — от делового до вечернего.
Розовые оттенки давно считаются классикой, но сейчас они обрели новое звучание. Тренд стремится к "невидимому маникюру" — когда ногти выглядят так, будто за ними ухаживают ежедневно, но без лишнего глянца и яркости.
Главная идея — полупрозрачное покрытие, которое подчеркивает природную красоту ногтей. Легкий розовый нюд делает руки ухоженными и визуально омолаживает. Такой маникюр не требует постоянного обновления, ведь даже при отрастании смотрится аккуратно.
Этот маникюр подходит и для офиса, и для вечеринки. Он не спорит с аксессуарами и одеждой, а выгодно подчеркивает их.
Чтобы розовый маникюр смотрелся безупречно, важно уделять внимание базовому уходу: регулярно увлажнять кутикулу, подпиливать ногти и не забывать о защите рук от бытовой химии.
Тренд на натуральность в бьюти-сфере не теряет популярности. Натуральный розовый маникюр — это тот самый компромисс между красотой и практичностью, когда "меньше" действительно значит "лучше".
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.