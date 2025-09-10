Розовые ногти взорвали тренды: маникюр, который выглядит дороже, чем он есть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли сделать маникюр, который всегда выглядит ухоженно, но при этом максимально естественно? Ответ — да. В этом сезоне лидирует тренд на натуральные розовые ногти. Они смотрятся нежно, универсально и идеально вписываются в любой образ — от делового до вечернего.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый маникюр

Почему именно розовый

Розовые оттенки давно считаются классикой, но сейчас они обрели новое звучание. Тренд стремится к "невидимому маникюру" — когда ногти выглядят так, будто за ними ухаживают ежедневно, но без лишнего глянца и яркости.

В чем секрет натурального эффекта

Главная идея — полупрозрачное покрытие, которое подчеркивает природную красоту ногтей. Легкий розовый нюд делает руки ухоженными и визуально омолаживает. Такой маникюр не требует постоянного обновления, ведь даже при отрастании смотрится аккуратно.

Как носить тренд

  • Для коротких ногтей лучше выбрать молочные и бежево-розовые оттенки.
  • Средняя длина раскрывается в прозрачных розовых покрытиях с "стеклянным" эффектом.
  • Для акцента можно добавить едва заметный шиммер или тонкий французский дизайн.

Универсальность в деталях

Этот маникюр подходит и для офиса, и для вечеринки. Он не спорит с аксессуарами и одеждой, а выгодно подчеркивает их.

Уход имеет значение

Чтобы розовый маникюр смотрелся безупречно, важно уделять внимание базовому уходу: регулярно увлажнять кутикулу, подпиливать ногти и не забывать о защите рук от бытовой химии.

Тренд на натуральность в бьюти-сфере не теряет популярности. Натуральный розовый маникюр — это тот самый компромисс между красотой и практичностью, когда "меньше" действительно значит "лучше".

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
