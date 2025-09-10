Жировая ткань раскрыла свой секрет — и он переворачивает всё представление о похудении

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обычно мы думаем о жире как о враге фигуры. Но не всё так просто: в организме есть разные его виды, и некоторые из них могут работать на нас.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Белый жир — самый распространённый. Именно он запасает энергию и приводит к набору веса при переедании. А вот бурый жир устроен иначе: его клетки сжигают липиды, превращая их в тепло, помогая поддерживать вес и ускорять обмен веществ.

Секрет "бежевых" клеток

Учёные выяснили, что в белой жировой ткани существуют особые клетки — так называемые бежевые адипоциты. В определённых условиях они начинают вести себя как бурые: расходовать энергию вместо её накопления. Такой процесс запускается естественным образом, но крайне редко, и именно он заинтересовал исследователей.

Протеин под прицелом

Ключевым элементом оказался белок Klf15, уровень которого повышается при голодании или физических нагрузках. Оказалось, что он в избытке присутствует именно в белом жире. В лабораторных экспериментах, когда его количество снижали, клетки начинали активнее переходить в "бежевый" режим. Происходило это благодаря особому клеточному рецептору Adrb1.

Опыт на животных

Чтобы проверить гипотезу, учёные вывели мышей с изменённой способностью вырабатывать Klf15. Результат оказался впечатляющим: снижение уровня белка усиливало активность Adrb1, и белый жир начинал вести себя как бурый — сжигал калории, а не откладывал их про запас.

Новый взгляд на лечение ожирения

Идея, которая ещё недавно казалась фантастикой, теперь обретает реальные очертания: создание лекарства, имитирующего работу Adrb1. Такой препарат мог бы заставить белый жир превращаться в "бежевый" и помогать человеку худеть без усилий.

"Многие были уверены, что это невозможно. Но мы доказали, что это реально, и что для запуска механизма нужно гораздо меньше, чем предполагалось", — отмечают авторы исследования.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

