Маникюр рушится за день? Откройте секрет, который спасает цвет и блеск

Сохранить безупречный маникюр хотя бы неделю — задача не из лёгких. Мытьё посуды, уборка, игры с детьми — и вот уже первая сколота краешком пластина портит настроение. Но есть несколько приёмов, которые превращают процесс окрашивания ногтей в настоящий ритуал красоты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Подготовка — половина успеха

Начинается всё ещё до нанесения цвета. Поверхность ногтя должна быть идеально чистой. Для этого используют ватный диск с обезжиривающим средством без масла. Лёгкая шлифовка пилочкой и аккуратно отодвинутые кутикулы помогают лаку лечь ровнее и держаться дольше.

Каменные нервы и терпение

Даже если кажется, что лак уже высох, он продолжает "схватываться" несколько часов. Любой контакт с водой в это время повышает риск сколов. Поэтому сразу после покрытия лучше отложить хозяйственные дела.

Меньше — значит лучше

Толстый слой лака не спасёт от сколов, а наоборот, сделает покрытие хрупким. Оптимально наносить лак тонкими, аккуратными слоями с паузой в пару минут. Так меньше риск пузырьков и неровностей, а результат выглядит профессионально.

Уязвимые кончики

Именно с них чаще всего начинается разрушение маникюра. Есть хитрость: "запечатать" кончик кисточкой, проведя ею по горизонтали. Дополнительный слой базы, лака и топа на этой зоне создаёт защитную "броню".

Финальный штрих

Чтобы блеск не потерялся, а покрытие держалось максимально долго, каждые два дня стоит обновлять топ. Он не только возвращает сияние, но и защищает цвет от солнца, царапин и воздействия бытовой химии.