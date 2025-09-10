Щётка стареет быстрее зубов: ошибка, которая стоит здоровья и красивой улыбки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Мы привыкли думать, что зубная щётка — символ чистоты. Но именно она способна стать источником серьёзных проблем, если забывать о правильном уходе и хранении. На её щетинках живут миллионы бактерий, грибки и вирусы. Добавьте сюда остатки пищи и слюны — и получается идеальная среда для размножения микробов.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Как выбрать щётку

Современные модели чаще всего делают из искусственного ворса. Он устойчив к влаге и меньше "притягивает" бактерии. Натуральная щетина хоть и выглядит красиво, но быстро впитывает влагу и становится рассадником микроорганизмов. Выбирая аксессуар, отдавайте предпочтение сертифицированным товарам с рекомендациями стоматологических ассоциаций.

Когда менять

Зубная щётка требует регулярной замены. Оптимальный срок — каждые 3-4 месяца или сразу после перенесённых болезней. Так вы снизите риск воспалений и инфекций.

Правила хранения

держите щётку в вертикальном положении, чтобы вода свободно стекала;
избегайте закрытых контейнеров — влага там лишь ускоряет рост бактерий;
храните щётки отдельно, не позволяя им соприкасаться;
не используйте защитные колпачки, если щётка долго лежит без дела.

Дезинфекция: обязательный шаг

Чтобы щётка оставалась безопасной, стоит проводить регулярную обработку:

  1. опустить в кипяток на 3-5 минут;
  2. выдержать в растворе перекиси или хлоргексидина 10-15 минут;
  3. нанести пасту из соды и воды, оставить на 10 минут, затем промыть;
  4. использовать уксус или ультрафиолетовую лампу;
  5. каждый день после чистки ополаскивать горячей водой.

Простые шаги помогут превратить щётку из угрозы в надёжного защитника здоровья. Ведь белоснежная улыбка начинается именно с этого маленького аксессуара.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
