Щётка стареет быстрее зубов: ошибка, которая стоит здоровья и красивой улыбки

Мы привыкли думать, что зубная щётка — символ чистоты. Но именно она способна стать источником серьёзных проблем, если забывать о правильном уходе и хранении. На её щетинках живут миллионы бактерий, грибки и вирусы. Добавьте сюда остатки пищи и слюны — и получается идеальная среда для размножения микробов.
Современные модели чаще всего делают из искусственного ворса. Он устойчив к влаге и меньше "притягивает" бактерии. Натуральная щетина хоть и выглядит красиво, но быстро впитывает влагу и становится рассадником микроорганизмов. Выбирая аксессуар, отдавайте предпочтение сертифицированным товарам с рекомендациями стоматологических ассоциаций.
Зубная щётка требует регулярной замены. Оптимальный срок — каждые 3-4 месяца или сразу после перенесённых болезней. Так вы снизите риск воспалений и инфекций.
держите щётку в вертикальном положении, чтобы вода свободно стекала;
избегайте закрытых контейнеров — влага там лишь ускоряет рост бактерий;
храните щётки отдельно, не позволяя им соприкасаться;
не используйте защитные колпачки, если щётка долго лежит без дела.
Чтобы щётка оставалась безопасной, стоит проводить регулярную обработку:
Простые шаги помогут превратить щётку из угрозы в надёжного защитника здоровья. Ведь белоснежная улыбка начинается именно с этого маленького аксессуара.
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.
