Щётка стареет быстрее зубов: ошибка, которая стоит здоровья и красивой улыбки

Мы привыкли думать, что зубная щётка — символ чистоты. Но именно она способна стать источником серьёзных проблем, если забывать о правильном уходе и хранении. На её щетинках живут миллионы бактерий, грибки и вирусы. Добавьте сюда остатки пищи и слюны — и получается идеальная среда для размножения микробов.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

Как выбрать щётку

Современные модели чаще всего делают из искусственного ворса. Он устойчив к влаге и меньше "притягивает" бактерии. Натуральная щетина хоть и выглядит красиво, но быстро впитывает влагу и становится рассадником микроорганизмов. Выбирая аксессуар, отдавайте предпочтение сертифицированным товарам с рекомендациями стоматологических ассоциаций.

Когда менять

Зубная щётка требует регулярной замены. Оптимальный срок — каждые 3-4 месяца или сразу после перенесённых болезней. Так вы снизите риск воспалений и инфекций.

Правила хранения

держите щётку в вертикальном положении, чтобы вода свободно стекала;

избегайте закрытых контейнеров — влага там лишь ускоряет рост бактерий;

храните щётки отдельно, не позволяя им соприкасаться;

не используйте защитные колпачки, если щётка долго лежит без дела.

Дезинфекция: обязательный шаг

Чтобы щётка оставалась безопасной, стоит проводить регулярную обработку:

опустить в кипяток на 3-5 минут; выдержать в растворе перекиси или хлоргексидина 10-15 минут; нанести пасту из соды и воды, оставить на 10 минут, затем промыть; использовать уксус или ультрафиолетовую лампу; каждый день после чистки ополаскивать горячей водой.

Простые шаги помогут превратить щётку из угрозы в надёжного защитника здоровья. Ведь белоснежная улыбка начинается именно с этого маленького аксессуара.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

