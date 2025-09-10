Стрижка работает громче ботокса: свежий вид без уколов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Красота и стиль

Возраст — не повод отказываться от экспериментов. С годами волосы становятся тоньше, меняется их текстура, и именно правильно подобранная стрижка способна вернуть свежесть и лёгкость. Она добавит объёма, подчеркнёт черты лица и поможет выглядеть моложе.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Короткая стрижка с удлинением

Вариант с укороченными висками и затылком закрывает шею наполовину и создаёт естественную челку. Верхние пряди придают объём, а укладка занимает минимум времени: достаточно фена и круглой щётки. Особенно подходит осветлённым волосам.

Пикси-шапочка

Мягкий округлый силуэт в сочетании с блондом делает образ современным и ярким. Чёлка визуально уплотняет линию роста волос, открытый лоб и вытянутая шея делают черты выразительными. Стиль легко укладывается руками, добавляя игривости.

Каре с каскадом и челкой

Универсальная форма для тонких волос. Лёгкие волны придают объём, челка скрывает лоб, а длина до плеч позволяет трансформировать укладку. Вариант удобный и практичный, результат держится несколько дней.

Длинные волосы с акцентом

Тем, кто не готов расставаться с длиной, стоит попробовать прямую челку или мягкую лесенку у лица. Чёлка освежает прямые волосы и придаёт образу динамику. Лесенка маскирует повреждённые кончики и добавляет объём у корней.

Каре до плеч

Особенно эффектно смотрится на тёмных или слегка вьющихся волосах. Каскадные пряди создают объём и скрывают шею, а лёгкое осветление подчёркивает рельеф.

Удлинённое каре без челки

Элегантный вариант с длиной чуть ниже подбородка. Простая форма, которая не требует сложной укладки, но всегда выглядит стильно.

Каре с удлинением на лицо

Сочетает строгий силуэт и динамику за счёт лёгкой градуировки. Отличный выбор для густых и прямых волос: образ легко адаптируется под повседневность или вечер.

Правильная стрижка после 50 не только украшает, но и возвращает ощущение лёгкости и уверенности.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
