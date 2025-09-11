Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул

Солнечные лучи дарят коже золотистый оттенок и поднимают настроение, но нередко после отпуска остаются тёмные пятна. Они могут появиться на лбу, щеках или скулах и портят общее впечатление от загара. Чтобы избавиться от таких "сувениров" и вернуть коже ровный тон, важно понять причины их возникновения и выбрать правильный уход.

Почему на коже появляются пятна

Кожа защищает организм от ультрафиолета с помощью пигмента меланина. При активном солнце и отсутствии надёжного солнцезащитного крема его выработка усиливается, и на лице или теле возникают участки гиперпигментации. Риск появления пятен выше у людей, недавно проходивших агрессивные косметологические процедуры, а также в период гормональных изменений — во время беременности, при грудном вскармливании или приёме гормональных препаратов.

Разновидности пигментации

• Веснушки (эфелиды) — небольшие, хаотично расположенные точки, чаще всего у людей со светлой кожей.

• Лентиго — тёмные пятна, которые обычно возникают после 50 лет.

• Хлоазма — результат гормональных нарушений или изменений, может осветляться после нормализации фона.

• Невусы (родинки) — требуют наблюдения: при изменении формы или цвета необходимо обратиться к врачу.

Уход за кожей после отпуска

Первое, что необходимо сделать — восстановить уровень влаги. После солнца кожа становится сухой и чувствительной, поэтому агрессивные процедуры лучше отложить. На этом этапе полезны:

сыворотки с гиалуроновой кислотой,

мягкие очищающие средства без кислот,

кремы и флюиды с SPF не ниже 30,

антиоксиданты (витамины С, Е, феруловая кислота).

Когда кожа восстановит баланс, можно приступать к коррекции пигментных пятен.

Современные методы осветления пигментации

Фотокоррекция IPL — воздействие интенсивным световым импульсом, осветляющим пятна и выравнивающим тон. Фракционный термолиз в сочетании с RF-лифтингом — разрушение скоплений меланина и подтяжка тканей с выраженным омолаживающим эффектом. Срединные химические пилинги (TCA, Джесснера, ретиноевый) — удаление повреждённых слоёв кожи и стимуляция обновления. Поверхностные пилинги (молочная, миндальная, гликолевая кислоты) — мягкое отшелушивание и улучшение тона в начале осени. Микротоковая терапия — укрепление сосудов и ускорение восстановления после более интенсивных процедур. Плазмолифтинг (PRP-терапия) — использование собственной плазмы для запуска регенерации и улучшения эластичности кожи.

Сколько нужно времени и средств

Результат не проявляется мгновенно. Для заметного осветления пятен требуется 2-3 месяца регулярного ухода и от 3 до 5 сеансов с интервалами в 2-3 недели. Стоимость процедур зависит от метода и оборудования и может составлять от 3 000 до 15 000 рублей за посещение.

Осторожность при выборе косметики

Кремы и сыворотки, купленные на отдыхе без сертификатов качества, могут содержать опасные компоненты, такие как гидрохинон или кортикостероиды. Их использование часто приводит к ожогам, аллергии и ещё более выраженным пятнам, поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным средствам.

Хлоазма и гормоны

Гормональная пигментация требует особого подхода. Без консультации специалистов по эндокринологии и гинекологии косметологические процедуры дадут лишь временный эффект, поэтому важно устранить основную причину.

