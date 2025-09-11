Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С грудью Анастасии Костенко случилась беда: жена Тарасова рассказала о роковых ошибках
Собака ждёт у двери, кошка у окна: что на самом деле чувствуют брошенные животные
Смерть в объятиях оказалась началом жизни для науки: мезолитическое открытие вскрывает прошлое
Пенсионные надбавки предлагают дать раньше: почему в Госдуме заговорили о 70 годах
Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов
Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной

Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул

3:58
Моя семья » Красота и стиль

Солнечные лучи дарят коже золотистый оттенок и поднимают настроение, но нередко после отпуска остаются тёмные пятна. Они могут появиться на лбу, щеках или скулах и портят общее впечатление от загара. Чтобы избавиться от таких "сувениров" и вернуть коже ровный тон, важно понять причины их возникновения и выбрать правильный уход.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Почему на коже появляются пятна

Кожа защищает организм от ультрафиолета с помощью пигмента меланина. При активном солнце и отсутствии надёжного солнцезащитного крема его выработка усиливается, и на лице или теле возникают участки гиперпигментации. Риск появления пятен выше у людей, недавно проходивших агрессивные косметологические процедуры, а также в период гормональных изменений — во время беременности, при грудном вскармливании или приёме гормональных препаратов.

Разновидности пигментации

Веснушки (эфелиды) — небольшие, хаотично расположенные точки, чаще всего у людей со светлой кожей.
Лентиго — тёмные пятна, которые обычно возникают после 50 лет.
Хлоазма — результат гормональных нарушений или изменений, может осветляться после нормализации фона.
Невусы (родинки) — требуют наблюдения: при изменении формы или цвета необходимо обратиться к врачу.

Уход за кожей после отпуска

Первое, что необходимо сделать — восстановить уровень влаги. После солнца кожа становится сухой и чувствительной, поэтому агрессивные процедуры лучше отложить. На этом этапе полезны:

  • сыворотки с гиалуроновой кислотой,

  • мягкие очищающие средства без кислот,

  • кремы и флюиды с SPF не ниже 30,

  • антиоксиданты (витамины С, Е, феруловая кислота).

Когда кожа восстановит баланс, можно приступать к коррекции пигментных пятен.

Современные методы осветления пигментации

  1. Фотокоррекция IPL — воздействие интенсивным световым импульсом, осветляющим пятна и выравнивающим тон.

  2. Фракционный термолиз в сочетании с RF-лифтингом — разрушение скоплений меланина и подтяжка тканей с выраженным омолаживающим эффектом.

  3. Срединные химические пилинги (TCA, Джесснера, ретиноевый) — удаление повреждённых слоёв кожи и стимуляция обновления.

  4. Поверхностные пилинги (молочная, миндальная, гликолевая кислоты) — мягкое отшелушивание и улучшение тона в начале осени.

  5. Микротоковая терапия — укрепление сосудов и ускорение восстановления после более интенсивных процедур.

  6. Плазмолифтинг (PRP-терапия) — использование собственной плазмы для запуска регенерации и улучшения эластичности кожи.

Сколько нужно времени и средств

Результат не проявляется мгновенно. Для заметного осветления пятен требуется 2-3 месяца регулярного ухода и от 3 до 5 сеансов с интервалами в 2-3 недели. Стоимость процедур зависит от метода и оборудования и может составлять от 3 000 до 15 000 рублей за посещение.

Осторожность при выборе косметики

Кремы и сыворотки, купленные на отдыхе без сертификатов качества, могут содержать опасные компоненты, такие как гидрохинон или кортикостероиды. Их использование часто приводит к ожогам, аллергии и ещё более выраженным пятнам, поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным средствам.

Хлоазма и гормоны

Гормональная пигментация требует особого подхода. Без консультации специалистов по эндокринологии и гинекологии косметологические процедуры дадут лишь временный эффект, поэтому важно устранить основную причину.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Наука и техника
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками
Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.