Тональная основа предаёт лицо: движение кистью, которое спасает макияж

Каждая сталкивалась с ситуацией: тональный крем подчеркивает шелушения, "проваливается" в поры или ложится кусками. Проблема не всегда в самом средстве — часто всё решает техника нанесения.
Обычно мы выдавливаем крем прямо на лицо и начинаем растушёвывать кистью. В итоге средство ложится неровно: появляются полосы, слишком плотные зоны и заметные переходы.
Трюк, получивший название priming the brush, работает иначе. Сначала тон нужно распределить по кисти — на тыльной стороне ладони или палитре. Несколько движений, будто "втирая" продукт в ворс, и только потом можно переносить его на кожу.
Когда средство распределено внутри ворса, оно наносится мягко и равномерно. Такой способ:
Этот метод подходит не только для тонального крема, но и для консилера, кремовых румян и бронзера. Лайфхак помогает тратить меньше продукта, ведь он не оседает комками и не остаётся на пальцах или губке.
Результат — ровное покрытие без эффекта маски, кожа выглядит естественно и свежо, как после профессионального макияжа.
Уточнения
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
