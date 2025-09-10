Тональная основа предаёт лицо: движение кистью, которое спасает макияж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Каждая сталкивалась с ситуацией: тональный крем подчеркивает шелушения, "проваливается" в поры или ложится кусками. Проблема не всегда в самом средстве — часто всё решает техника нанесения.

ASMR макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ASMR макияж

В чём ошибка

Обычно мы выдавливаем крем прямо на лицо и начинаем растушёвывать кистью. В итоге средство ложится неровно: появляются полосы, слишком плотные зоны и заметные переходы.

Лайфхак, который спасает макияж

Трюк, получивший название priming the brush, работает иначе. Сначала тон нужно распределить по кисти — на тыльной стороне ладони или палитре. Несколько движений, будто "втирая" продукт в ворс, и только потом можно переносить его на кожу.

Почему это работает

Когда средство распределено внутри ворса, оно наносится мягко и равномерно. Такой способ:

  • исключает пятна и излишки,
  • даёт контроль над плотностью покрытия,
  • обеспечивает естественный финиш,
  • позволяет легко растушевать границы.

Бонусный эффект

Этот метод подходит не только для тонального крема, но и для консилера, кремовых румян и бронзера. Лайфхак помогает тратить меньше продукта, ведь он не оседает комками и не остаётся на пальцах или губке.

Как повторить шаг за шагом

  1. Выдави немного средства на руку.
  2. Промни его кистью до равномерного распределения внутри ворса.
  3. Наноси тонкими слоями, при необходимости добавляя.
  4. Лучше использовать синтетическую кисть и средства лёгкой или средней плотности.

Результат — ровное покрытие без эффекта маски, кожа выглядит естественно и свежо, как после профессионального макияжа.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
