Рабочий инвентарь или модный фетиш? Девушки скупают неожиданный аксессуар сезона

Еще недавно слово "краги" ассоциировалось исключительно с защитой — будь то перчатки для сварщиков, верхолазов или спортсменов. Толстые, грубые, удобные для тяжелой работы, они никак не вписывались в эстетику подиумов. Но именно эта утилитарность и вдохновила дизайнеров превратить рабочий аксессуар в стильный фетиш.
Краги — это удлиненные перчатки или рукавицы, которые защищают руки и предплечья от высоких температур, механических повреждений или холода.
Переход из утилитарной сферы в fashion произошел закономерно: сегодня мода активно использует рабочую эстетику, превращая спецодежду в тренд.
В 2024–2025 годах краги стали одним из главных аксессуаров в коллекциях крупных домов. После показов Miu Miu, Saint Laurent, Ferrari и других брендов перчатки с характерным объемом и брутальной формой стремительно попали в стритстайл-хроники.
Дизайнеры отказались от грубых тканей и заменили их на:
Добавились и детали: заклепки, ремешки, декоративные молнии. В результате аксессуар перестал быть "рабочим" и превратился в яркий модный акцент.
Кожаные краги гармонично сочетаются с женственными вещами, создавая эффектный контраст.
В более casual-версии краги носят с белой рубашкой и джинсами. Важно соблюдать баланс: открытая шея и расстегнутые верхние пуговицы делают образ менее тяжеловесным.
Краги прошли путь от спецодежды до подиумного аксессуара и теперь уверенно закрепились в гардеробе модных девушек. Они стали символом тренда на рабочую эстетику, который соединяет утилитарность и гламур.
Уточнения
Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
