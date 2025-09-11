Красота под угрозой: ломкие локоны могут быть первым симптомом опасных нарушений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровые волосы — это не только эстетика, но и отражение общего состояния организма. Их блеск, плотность и сила зависят как от внутренних процессов, так и от правильного внешнего ухода. Чтобы сохранить волосы густыми и сияющими, важно понимать, какие вещества и привычки играют ключевую роль.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Как устроен волос

Видимая часть волоса — это стержень, состоящий из ороговевших клеток. Он сам по себе неживой и не снабжается кровью. Настоящая "жизнь" сосредоточена в корне, в волосяном фолликуле. Именно там клетки активно делятся, формируя новый рост.

  • На скорость роста и густоту влияют наследственность, питание, работа нервной и эндокринной систем, возраст.
  • На блеск и гладкость воздействует в большей степени внешний уход.

Внутренние факторы: чего может не хватать

Белки и аминокислоты

Основной строительный материал волос — белок. При низкобелковой диете, анорексии или резком похудении часто возникает телогеновое выпадение.

  • Норма: 0,8-1,2 г белка на 1 кг веса в сутки.
  • Источники: яйца, мясо, рыба, бобовые.

Железо

Железодефицит и низкий уровень ферритина — частая причина выпадения волос, особенно у женщин.

  • Усвоение усиливается при сочетании с витамином C и аминокислотой L-лизином.

Витамин D

  • Дефицит сопровождается диффузным выпадением волос. Врач назначает терапевтические дозы, затем поддерживающие.

Цинк

  • Редкий, но возможный дефицит. Принимать добавки без анализов не рекомендуется.

Омега-3 и Омега-6

  • В комплексе с антиоксидантами помогают снизить выпадение и увеличить плотность волос.

Биотин и кремний

  • Биотин полезен лишь при подтверждённом дефиците.
  • Ортокремниевая кислота укрепляет тонкие волосы и улучшает их структуру.

Что включить в рацион для волос

  • Белки: курица, рыба, яйца, бобовые.
  • Железо: печень, красное мясо, зелень.
  • Омега-3: жирная рыба, льняное семя.
  • Витамин D: молочные продукты, яйца, грибы.

Сон и стресс

Нарушения сна и хронический стресс напрямую связаны с выпадением волос.

  • Помогают растительные средства (валериана, пустырник, мята).
  • Магний и мелатонин назначаются только врачом.
  • Восстановленный режим сна — естественный стимулятор роста волос.

Внешние факторы: уход для прочности и блеска

Кератин и протеины

Волосы на 90% состоят из кератина. Для восстановления используют средства с:

  • гидролизованным кератином,
  • протеинами шелка, пшеницы,
  • коллагеном.

Мелкие молекулы проникают глубоко и восстанавливают повреждения, крупные создают защитную плёнку.

Липидный слой и 18-MEA

  • Естественный жировой барьер волос разрушается окрашиванием и солнцем. Кондиционеры с церамидами помогают его восстановить.

Средства для утолщения волос

  • Полимеры (силиконы, поликватерниумы, целлюлоза), а также кофеин, ниацинамид и пантенол временно увеличивают диаметр волоса на 2-5 микрометров. Эффект держится до следующего мытья.

Уход за кожей головы

Без здоровой кожи головы невозможно здоровое состояние волос. Помимо шампуня важно использовать:

  • пилинги и очищающие маски,
  • увлажняющие тоники,
  • лосьоны и сыворотки для стимуляции роста.

Красота волос складывается из гармонии внутреннего и внешнего: полноценного питания, здорового образа жизни и грамотного ухода.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
