Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волнистые волосы часто воспринимаются как нечто "неопределённое" — ни кудри, ни прямые. Но это не недостаток, а уникальная текстура, требующая своего подхода. Главный секрет — не бороться с формой, а подчеркивать её естественность.

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Увлажнение — главное оружие

Волнистые волосы склонны к сухости и пушистости. Используйте увлажняющие шампуни и бальзамы без сульфатов, а также несмываемые кондиционеры с глицерином, алоэ или гиалуроновой кислотой. Масляные сыворотки и кремы помогут “запечатать” влагу.

Без расчёсок — только пальцы

Расчёсывание сухих волнистых волос приводит к потере формы и появлению “одуванчика”. Лучше распутывать пряди пальцами или расческой с широкими зубьями на этапе кондиционирования. После — не трогайте волосы до полного высыхания.

Стайлинг без жара

Забудьте про утюжок и фен с горячим воздухом. Вместо этого — стайлинг-гели, кремы и муссы для волнистых волос. Наносите их на мокрые волосы и используйте метод scrunch — сжимайте пряди ладонями вверх, чтобы подчеркнуть завиток.

Уход между мытьем

Чтобы не терять форму волн, используйте освежающие спреи, сухие кондиционеры или просто увлажняющую воду с каплей масла. Волны не любят частое мытьё — достаточно 2–3 раз в неделю.

Выпрямлять — значит терять индивидуальность. Волнистые волосы могут выглядеть роскошно без утюжков и лака, если дать им правильный уход и немного свободы.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

