Что делает вода в креме: научное объяснение без мифов

Красота и стиль

В первом ряду состава большинства косметических продуктов стоит “Aqua” или “Water”. Это не маркетинговый трюк и не бесполезный наполнитель. Вода — основа, на которой построена формула: она растворяет активные ингредиенты, облегчает текстуру и позволяет средству распределяться по коже.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растворитель активов

Большинство активных компонентов (гиалуроновая кислота, витамины, экстракты) водорастворимы. Без воды они не смогут проникнуть в кожу или вообще взаимодействовать друг с другом. Именно она превращает набор ингредиентов в функциональный коктейль.

Гидратация как побочный, но приятный бонус

Вода увлажняет сама по себе, особенно при наличии гигроскопичных компонентов, таких как глицерин или алоэ вера. Она помогает восстановить баланс после умывания и делает кожу визуально более гладкой и свежей. Но важно: вода испаряется, поэтому её “запирают” окклюзивами — маслами, восками, силиконами.

Почему "безводные" продукты — не альтернатива для всех

Да, есть тренд на безводные формулы — масла, бальзамы, твёрдые сыворотки. Но они не заменяют воду, а просто строят формулы иначе. Их любят за экологичность и концентрацию, но они не подходят, если коже не хватает именно влаги.

Миф: вода “разбавляет” косметику

Некоторые считают, что вода — дешёвый способ удешевить продукт. На деле формулы с водой могут быть сложнее и дороже. Важно не наличие воды, а то, что рядом с ней в списке ингредиентов.

Вода — не “пустышка” в составе, а основа, без которой невозможны большинство любимых формул. Следите не только за её наличием, но и за тем, с чем она работает в тандеме.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
