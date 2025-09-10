Уход за кожей при смене климата: советы дерматолога

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Новые города, смена часовых поясов и погоды могут приносить массу вдохновения, но кожа воспринимает всё это как стресс. Сухой воздух в самолёте, влажный тропический климат или резкий мороз — всё требует немедленной адаптации в уходе. Расскажем, как избежать обострений и дискомфорта, если вы резко сменили климатическую зону.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Почему кожа «сходит с ума»?

Кожа — орган с отличной памятью. Она привыкает к определённой влажности, температуре и уровню УФ-излучения. Любые изменения:

  • нарушают её защитный барьер;
  • провоцируют высыпания, шелушения, обезвоженность;
  • усиливают чувствительность и покраснения.

Тёплый и влажный климат: не забываем о лёгкости

В тропиках кожа активно потеет и вырабатывает больше себума. Важно:

  • перейти на лёгкие гелевые текстуры;
  • использовать некомедогенные средства с SPF;
  • не перегружать кожу плотным макияжем и тяжёлыми маслами.

Холодный и сухой воздух: барьеру — максимум поддержки

Переход в мороз и ветер требует плотной защиты. Советы:

  • включите в уход керамиды, сквалан, жирные кислоты;
  • исключите агрессивные пилинги и ретиноиды на первое время;
  • наносите SPF даже зимой — отражённые лучи от снега не шутят.

Самолёт — первый враг баланса

Воздух в салоне самолёта суше Сахары. Берите с собой:

  • увлажняющий спрей без спирта;
  • тканевую маску на перелёты от 3 часов;
  • гигиеническую помаду и крем для рук — они спасают.

Смена климата — не приговор для вашей кожи. Достаточно скорректировать уход, учитывать новые условия и наблюдать за реакцией. Слушайте кожу — и она отплатит вам свежестью.

Уточнения

Кли́мат — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
