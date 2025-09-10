Уход за кожей при смене климата: советы дерматолога

Новые города, смена часовых поясов и погоды могут приносить массу вдохновения, но кожа воспринимает всё это как стресс. Сухой воздух в самолёте, влажный тропический климат или резкий мороз — всё требует немедленной адаптации в уходе. Расскажем, как избежать обострений и дискомфорта, если вы резко сменили климатическую зону.
Кожа — орган с отличной памятью. Она привыкает к определённой влажности, температуре и уровню УФ-излучения. Любые изменения:
В тропиках кожа активно потеет и вырабатывает больше себума. Важно:
Переход в мороз и ветер требует плотной защиты. Советы:
Воздух в салоне самолёта суше Сахары. Берите с собой:
Смена климата — не приговор для вашей кожи. Достаточно скорректировать уход, учитывать новые условия и наблюдать за реакцией. Слушайте кожу — и она отплатит вам свежестью.
Уточнения
Кли́мат — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.