Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска

Если вы блондинка (натуральная или окрашенная), скорее всего, сталкивались с потускневшими прядями, неожиданной «ржавчиной» у корней или непонятной желтизной. Часто виновата не краска, не шампунь и не мастер, а обычная вода из-под крана. Точнее — содержание железа в ней.

Почему железо опасно для блонда?

Железо в воде — это не просто химический элемент, а активный окислитель. При регулярном контакте с волосами оно:

вызывает окисление пигмента, что приводит к появлению желтизны;

разрушает структуру осветлённых волос, делая их сухими и ломкими;

накапливается в кутикулах, создавая тусклый, «грязный» оттенок.

Причём чем светлее оттенок, тем заметнее последствия — тёмные волосы «скрывают» окисление, а блонд выдает его сразу.

Что делать? Решения без стресса

Фильтр для душа. Установите насадку с ионообменной смолой или активированным углём. Она уменьшит содержание металлов в воде. Шелонг-клеансеры. Используйте специальные средства для удаления минералов (chelating shampoos) раз в неделю. Тоники и фиолетовые шампуни. Они нейтрализуют жёлтый подтон и поддерживают холодный блонд. Защита на каждый день. Несмываемые спреи с антиоксидантами помогают нейтрализовать последствия воды и солнца.

Красивый блонд — это не только мастерство колориста, но и борьба с окружающей средой. Простая вода может свести на нет все усилия. Но теперь вы знаете, как сохранить сияющий оттенок — и предупредить врага до того, как он испортит цвет.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.

