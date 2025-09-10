Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска

Если вы блондинка (натуральная или окрашенная), скорее всего, сталкивались с потускневшими прядями, неожиданной «ржавчиной» у корней или непонятной желтизной. Часто виновата не краска, не шампунь и не мастер, а обычная вода из-под крана. Точнее — содержание железа в ней.
Железо в воде — это не просто химический элемент, а активный окислитель. При регулярном контакте с волосами оно:
Причём чем светлее оттенок, тем заметнее последствия — тёмные волосы «скрывают» окисление, а блонд выдает его сразу.
Красивый блонд — это не только мастерство колориста, но и борьба с окружающей средой. Простая вода может свести на нет все усилия. Но теперь вы знаете, как сохранить сияющий оттенок — и предупредить врага до того, как он испортит цвет.
Уточнения
Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.
