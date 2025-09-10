Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств

Мезотерапия — не просто инъекция красоты, а косметологическая «перезагрузка» кожи. Но чтобы результат не разочаровал, важно не только то, что вводят, но и когда. Подготовка к процедуре играет не меньшую роль, чем сама мезотерапия.
Неделя до процедуры — время максимально мягкого отношения к коже:
Уберите из ухода кислоты, ретинол, скрабы и жёсткие пилинги.
Исключите любые аппаратные процедуры, включая чистки.
Начните активно увлажнять кожу — сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой подойдут идеально.
За 3 дня: ни алкоголя, ни таблеток
Некоторые привычки могут повлиять на реакцию кожи:
Алкоголь и кроворазжижающие препараты (аспирин, ибупрофен) увеличивают риск синяков и отёков.
Если принимаете лекарства по назначению врача — обсудите мезотерапию с ним заранее.
Откажитесь от солнца и солярия — ультрафиолет делает кожу более чувствительной.
В день процедуры: чистая кожа и никакой косметики
Перед визитом в кабинет:
Умойтесь мягким средством и не наносите макияж, кремы или тоники.
Возьмите с собой головной убор, особенно летом — прямые лучи солнца противопоказаны.
Не планируйте вечерние мероприятия: кожа может покраснеть или слегка отечь.
Правильная подготовка делает мезотерапию не только эффективнее, но и приятнее. Уделите коже немного внимания до процедуры — и она ответит сиянием.
Уточнения
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.