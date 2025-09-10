Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств

Мезотерапия — не просто инъекция красоты, а косметологическая «перезагрузка» кожи. Но чтобы результат не разочаровал, важно не только то, что вводят, но и когда. Подготовка к процедуре играет не меньшую роль, чем сама мезотерапия.

За 7 дней: откажитесь от агрессивного ухода

Неделя до процедуры — время максимально мягкого отношения к коже:

Уберите из ухода кислоты, ретинол, скрабы и жёсткие пилинги.

Исключите любые аппаратные процедуры, включая чистки.

Начните активно увлажнять кожу — сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой подойдут идеально.

За 3 дня: ни алкоголя, ни таблеток

Некоторые привычки могут повлиять на реакцию кожи:

Алкоголь и кроворазжижающие препараты (аспирин, ибупрофен) увеличивают риск синяков и отёков.

Если принимаете лекарства по назначению врача — обсудите мезотерапию с ним заранее.

Откажитесь от солнца и солярия — ультрафиолет делает кожу более чувствительной.

В день процедуры: чистая кожа и никакой косметики

Перед визитом в кабинет:

Умойтесь мягким средством и не наносите макияж, кремы или тоники.

Возьмите с собой головной убор, особенно летом — прямые лучи солнца противопоказаны.

Не планируйте вечерние мероприятия: кожа может покраснеть или слегка отечь.

Правильная подготовка делает мезотерапию не только эффективнее, но и приятнее. Уделите коже немного внимания до процедуры — и она ответит сиянием.

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

