Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств

Красота и стиль

Мезотерапия — не просто инъекция красоты, а косметологическая «перезагрузка» кожи. Но чтобы результат не разочаровал, важно не только то, что вводят, но и когда. Подготовка к процедуре играет не меньшую роль, чем сама мезотерапия.

Мезотерапия
Фото: https://static.tildacdn.com/tild6338-6362-4632-b734-323364303637/Depositphotos_186095.jpg
Мезотерапия

За 7 дней: откажитесь от агрессивного ухода

Неделя до процедуры — время максимально мягкого отношения к коже:

  • Уберите из ухода кислоты, ретинол, скрабы и жёсткие пилинги.
  • Исключите любые аппаратные процедуры, включая чистки.
  • Начните активно увлажнять кожу — сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой подойдут идеально.

За 3 дня: ни алкоголя, ни таблеток

Некоторые привычки могут повлиять на реакцию кожи:

  • Алкоголь и кроворазжижающие препараты (аспирин, ибупрофен) увеличивают риск синяков и отёков.
  • Если принимаете лекарства по назначению врача — обсудите мезотерапию с ним заранее.
  • Откажитесь от солнца и солярия — ультрафиолет делает кожу более чувствительной.

В день процедуры: чистая кожа и никакой косметики

Перед визитом в кабинет:

  • Умойтесь мягким средством и не наносите макияж, кремы или тоники.
  • Возьмите с собой головной убор, особенно летом — прямые лучи солнца противопоказаны.
  • Не планируйте вечерние мероприятия: кожа может покраснеть или слегка отечь.

Правильная подготовка делает мезотерапию не только эффективнее, но и приятнее. Уделите коже немного внимания до процедуры — и она ответит сиянием.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
