Лазерная шлифовка: этапы восстановления и советы по уходу

Лазерная шлифовка — это не про лёгкую косметическую чистку. Это мощный инструмент для омоложения, устранения рубцов и пигментации. Но за эффект «фарфоровой кожи» приходится платить — реабилитация может быть непростой.
Первые 72 часа: воспаление
После процедуры кожа выглядит так, будто вы пережили солнечный ожог третьей степени.
Покраснение, отёк, чувство жара — это нормально.
Возникает сукровица — прозрачная жидкость, как при ожогах.
Крайне важно не трогать лицо, не наносить ничего, кроме прописанных средств.
Неделя первая: шелушение и зуд
На 4–7 день начинается активное обновление кожи.
Формируются корочки, которые затем отпадают.
Зуд — частый спутник заживления, но чесать лицо нельзя.
Цвет лица может стать розовым или даже «кукольно» ярким.
Неделя вторая и дальше: новая кожа
На 10–14 день кожа становится заметно светлее и мягче.
Внешне вы уже можете вернуться к людям, но солнцезащита — обязательна.
На этом этапе можно вводить мягкие увлажняющие средства.
Полное восстановление — до 3 месяцев.
Что важно помнить
После лазерной шлифовки кожа становится уязвимой и тонкой.
Ультрафиолет — враг №1. Никакого солярия, пляжа и прогулок без SPF 50.
Ретиноиды, кислоты и пилинги — под запретом минимум на месяц.
Лазерная шлифовка — это марафон, а не спринт. Если соблюдать все рекомендации, результат будет стоить потраченного времени и терпения.
Уточнения
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.