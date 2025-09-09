Лазерная шлифовка: этапы восстановления и советы по уходу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Лазерная шлифовка — это не про лёгкую косметическую чистку. Это мощный инструмент для омоложения, устранения рубцов и пигментации. Но за эффект «фарфоровой кожи» приходится платить — реабилитация может быть непростой.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Первые 72 часа: воспаление

  • После процедуры кожа выглядит так, будто вы пережили солнечный ожог третьей степени.
  • Покраснение, отёк, чувство жара — это нормально.
  • Возникает сукровица — прозрачная жидкость, как при ожогах.
  • Крайне важно не трогать лицо, не наносить ничего, кроме прописанных средств.

Неделя первая: шелушение и зуд

  • На 4–7 день начинается активное обновление кожи.
  • Формируются корочки, которые затем отпадают.
  • Зуд — частый спутник заживления, но чесать лицо нельзя.
  • Цвет лица может стать розовым или даже «кукольно» ярким.

Неделя вторая и дальше: новая кожа

  • На 10–14 день кожа становится заметно светлее и мягче.
  • Внешне вы уже можете вернуться к людям, но солнцезащита — обязательна.
  • На этом этапе можно вводить мягкие увлажняющие средства.
  • Полное восстановление — до 3 месяцев.

Что важно помнить

  • После лазерной шлифовки кожа становится уязвимой и тонкой.
  • Ультрафиолет — враг №1. Никакого солярия, пляжа и прогулок без SPF 50.
  • Ретиноиды, кислоты и пилинги — под запретом минимум на месяц.

Лазерная шлифовка — это марафон, а не спринт. Если соблюдать все рекомендации, результат будет стоить потраченного времени и терпения.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
