Лазерная шлифовка: этапы восстановления и советы по уходу

Лазерная шлифовка — это не про лёгкую косметическую чистку. Это мощный инструмент для омоложения, устранения рубцов и пигментации. Но за эффект «фарфоровой кожи» приходится платить — реабилитация может быть непростой.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметолог

Первые 72 часа: воспаление

После процедуры кожа выглядит так, будто вы пережили солнечный ожог третьей степени.

Покраснение, отёк, чувство жара — это нормально.

Возникает сукровица — прозрачная жидкость, как при ожогах.

Крайне важно не трогать лицо, не наносить ничего, кроме прописанных средств.

Неделя первая: шелушение и зуд

На 4–7 день начинается активное обновление кожи.

Формируются корочки, которые затем отпадают.

Зуд — частый спутник заживления, но чесать лицо нельзя.

Цвет лица может стать розовым или даже «кукольно» ярким.

Неделя вторая и дальше: новая кожа

На 10–14 день кожа становится заметно светлее и мягче.

Внешне вы уже можете вернуться к людям, но солнцезащита — обязательна.

На этом этапе можно вводить мягкие увлажняющие средства.

Полное восстановление — до 3 месяцев.

Что важно помнить

После лазерной шлифовки кожа становится уязвимой и тонкой.

Ультрафиолет — враг №1. Никакого солярия, пляжа и прогулок без SPF 50.

Ретиноиды, кислоты и пилинги — под запретом минимум на месяц.

Лазерная шлифовка — это марафон, а не спринт. Если соблюдать все рекомендации, результат будет стоить потраченного времени и терпения.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

