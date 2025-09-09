Прозрачные лаки вытесняют цветные: новый маникюрный тренд 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если вы думали, что прозрачный лак — это пережиток школьных времён, 2025 готов удивить. Чистый глянец на ногтях — новый символ утончённости, минимализма и "дорогого ухода". В эпоху бьюти-аскетизма яркие оттенки и сложный нейл-арт уступают место простой, но ухоженной ногтевой пластине.

Почему это тренд?

  • Поддержка естественной красоты. Прозрачный лак не скрывает ноготь, а подчеркивает его здоровую структуру.
  • Эффект "чистых рук". Такой маникюр визуально делает пальцы длиннее и изящнее.
  • Универсальность. Подходит под любой образ — деловой, кэжуал, вечерний.
  • Безопасность. Чаще всего в составе таких лаков — минимум пигментов и раздражающих компонентов.

Вариации прозрачного маникюра

Прозрачность не обязательно значит скуку. Современные лаки с эффектом геля, стеклянного блеска или с лёгким шиммером создают ощущение дорогостоящего салонного ухода. А минималистичные акценты — вроде тонкой полоски, молочного градиента или нюдового френча — добавляют индивидуальности, не перегружая образ.

Как сделать такой маникюр дома?

  1. Тщательно подготовьте ногтевую пластину: отшлифуйте, придайте форму, удалите кутикулу.
  2. Используйте укрепляющую базу.
  3. Наносите 1–2 слоя прозрачного лака с эффектом глянца или сияния.
  4. Завершите топом с УФ-защитой, чтобы ногти не желтели.

Такой уход займёт минимум времени, но даст ощущение салонной свежести.

Прозрачный лак — это не отказ от стиля, а его новая форма. Он говорит о вас больше, чем кажется: уверенность, чистота, минимализм — всё в одном покрытии.

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

