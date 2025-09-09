Прозрачные лаки вытесняют цветные: новый маникюрный тренд 2025

Если вы думали, что прозрачный лак — это пережиток школьных времён, 2025 готов удивить. Чистый глянец на ногтях — новый символ утончённости, минимализма и "дорогого ухода". В эпоху бьюти-аскетизма яркие оттенки и сложный нейл-арт уступают место простой, но ухоженной ногтевой пластине.
Прозрачность не обязательно значит скуку. Современные лаки с эффектом геля, стеклянного блеска или с лёгким шиммером создают ощущение дорогостоящего салонного ухода. А минималистичные акценты — вроде тонкой полоски, молочного градиента или нюдового френча — добавляют индивидуальности, не перегружая образ.
Как сделать такой маникюр дома?
Такой уход займёт минимум времени, но даст ощущение салонной свежести.
Прозрачный лак — это не отказ от стиля, а его новая форма. Он говорит о вас больше, чем кажется: уверенность, чистота, минимализм — всё в одном покрытии.
Уточнения
Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.
