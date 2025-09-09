Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы растёт число женщин, решивших отказаться от грудных имплантов. Казалось бы, в эпоху популярности коррекции тела — шаг назад? Но на деле это может быть как личный выбор, так и отражение глобального тренда на натуральность и самопринятие. Особенно после пандемии и бума ментального здоровья, желание «быть собой» перешло с философии в практику — вплоть до операции.

Хирурги в операционной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хирурги в операционной

Страх осложнений — главный триггер?

Одной из причин может быть так называемый BII (breast implant illness) — неофициальный диагноз, включающий в себя симптомы вроде усталости, выпадения волос, боли в суставах. Медицинское сообщество до сих пор спорит о существовании этого синдрома, но тысячи женщин по всему миру утверждают, что именно удаление имплантов вернуло им здоровье. В этой истории страх становится не модой, а реальной мотивацией к переменам.

Мода на натуральность: от губ до груди

Бьюти-тренды последних лет всё чаще уходят в натуральность. Тонкие губы, естественные носы, пышные, но натуральные формы — новый ориентир для современных девушек. Вместо визуальной максимализации — стремление к комфорту, лёгкости, функциональности. И в этой парадигме грудь «с историей» начинает казаться не актуальной, а устаревшей.

Что важно знать перед удалением имплантов

  • Не всегда можно просто «достать и забыть» — часто требуется капсулэктомия.
  • Форма груди изменится — особенно если импланты были крупными.
  • Понадобится реабилитация и, возможно, подтяжка.
  • Психологически вы можете столкнуться с ощущением "потери себя".

Удаление имплантов — это не мимолётный тренд, а глубинный шаг. Он требует зрелого решения, а не только слепого следования за блогерами.

Уточнения

Импланта́ты импла́нты— класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
