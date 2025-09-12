Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты в мире парфюмерии раскрывают неожиданный, но эффективный способ продлить жизнь любимому аромату и сделать его звучание более динамичным. Речь идет о нанесении духов на… лодыжки. Этот метод, популярный среди знатоков, помогает запаху оставаться стойким и ощутимым в течение всего дня.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Почему именно лодыжки? Советы от парфюмеров

Стивен Клэсс, старший парфюмер компании Takasago, объясняет этот феномен двумя ключевыми причинами:

Постоянное движение. Ваши лодыжки всегда в работе при ходьбе. Это естественным образом "разгоняет" молекулы аромата, создавая вокруг вас нежное, но устойчивое парфюмерное облако.

Ваши лодыжки всегда в работе при ходьбе. Это естественным образом "разгоняет" молекулы аромата, создавая вокруг вас нежное, но устойчивое парфюмерное облако. Тактильная близость. Это зона, которую ваш партнер вероятнее всего почувствует в момент близости, что делает аромат интимным и личным посланием.

Три неочевидных преимущества распыления духов на лодыжки

Устранение запаха: Духи действуют как экстренный нейтрализатор, маскируя возможные неприятные запахи от ног после длительного ношения обуви.

Духи действуют как экстренный нейтрализатор, маскируя возможные неприятные запахи от ног после длительного ношения обуви. Пролонгированный эффект: Кожа на лодыжках менее склонна к высыханию от спиртов в духах, чем на запястьях, что может незначительно увеличить стойкость аромата.

Кожа на лодыжках менее склонна к высыханию от спиртов в духах, чем на запястьях, что может незначительно увеличить стойкость аромата. Уникальность звучания: Аромат, идущий снизу, раскрывается иначе — он более легкий и воздушный, так как поднимается естественным образом.

Как правильно это делать?

Просто распылите немного духов на внутреннюю сторону лодыжки, где чувствуется пульс. Тепло от этой области будет мягко и постоянно согревать парфюм, способствуя его раскрытию. Этот лайфхак — простой способ выделиться и гарантировать, что ваш фирменный аромат будет сопровождать вас весь день, пишет look.athensvoice.gr.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

