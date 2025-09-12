Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день

Эксперты в мире парфюмерии раскрывают неожиданный, но эффективный способ продлить жизнь любимому аромату и сделать его звучание более динамичным. Речь идет о нанесении духов на… лодыжки. Этот метод, популярный среди знатоков, помогает запаху оставаться стойким и ощутимым в течение всего дня.
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм
Почему именно лодыжки? Советы от парфюмеров
Стивен Клэсс, старший парфюмер компании Takasago, объясняет этот феномен двумя ключевыми причинами:
Постоянное движение. Ваши лодыжки всегда в работе при ходьбе. Это естественным образом "разгоняет" молекулы аромата, создавая вокруг вас нежное, но устойчивое парфюмерное облако.
Тактильная близость. Это зона, которую ваш партнер вероятнее всего почувствует в момент близости, что делает аромат интимным и личным посланием.
Три неочевидных преимущества распыления духов на лодыжки
Устранение запаха: Духи действуют как экстренный нейтрализатор, маскируя возможные неприятные запахи от ног после длительного ношения обуви.
Пролонгированный эффект: Кожа на лодыжках менее склонна к высыханию от спиртов в духах, чем на запястьях, что может незначительно увеличить стойкость аромата.
Уникальность звучания: Аромат, идущий снизу, раскрывается иначе — он более легкий и воздушный, так как поднимается естественным образом.
Как правильно это делать?
Просто распылите немного духов на внутреннюю сторону лодыжки, где чувствуется пульс. Тепло от этой области будет мягко и постоянно согревать парфюм, способствуя его раскрытию. Этот лайфхак — простой способ выделиться и гарантировать, что ваш фирменный аромат будет сопровождать вас весь день, пишет look.athensvoice.gr.
Уточнения
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.