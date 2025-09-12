Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень 2025 года приносит с собой новые тренды в маникюре, где доминируют насыщенные и атмосферные оттенки. Ведущие стилисты выделяют несколько ключевых цветов, которые станут must-have сезона.

Девушка в костюме
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в костюме

Топ-5 трендовых оттенков осени 2025

1. Винно-красный (Bordeaux Merlot)

Этот цвет напоминает насыщенное выдержанное красное вино — глубокий, с лёгким фиолетовым подтоном. Он не кричащий, но невероятно благородный. Идеально смотрится в глянцевом исполнении, но осенью также актуальна и матовая текстура. Подходит для всех форм ногтей и типов кожи, добавляя образу статусность и уверенность.

2. Жжёная ржавчина (Burnt Rust)

Землистый оттенок с эффектом выгоревшего на солнце металла. В его основе — красно-коричневый тон с медным или золотистым шиммером. Часто используется в бархатных (суфле) или металлизированных покрытиях. Этот цвет ассоциируется с уютом, осенней листвой и винтажной эстетикой. Отлично сочетается с золотыми аксессуарами.

3. Дымчатая слива (Smoky Plum)

Сложный оттенок, где сливовый базовый тон приглушён серовато-коричневой дымкой. Выглядит одновременно загадочно и элегантно. Часто используется в непрозрачных матовых или полупрозрачных (как дымка) вариантах. Идеален для тех, кто избегает ярких акцентов, но хочет выглядеть современно.

4. Полуночный флот (Midnight Navy)

Глубокий синий, который на грани с чёрным, но сохраняет насыщенный пигмент. При разном освещении проявляет синие или фиолетовые нюансы. Часто выполняется в высокоглянцевом формате для создания эффекта лаковости. Это более мягкая альтернатива чёрному, подходящая даже для строгого дресс-кода.

5. Молочно-белый (Porcelain White)

Не белоснежный, а скорее кремовый, с лёгким бежевым или розовым подтоном. Напоминает фарфор или сливки. Смотрится дорого и минималистично. Часто используется в матовом исполнении или в комбинации с тонким перламутром. Универсален для коротких и длинных ногтей.

Актуальные текстуры и отделки

  • Матовая поверхность - особенно эффектно смотрится на тёмных оттенках (винный, сливовый, полуночный флот).
  • Микрошиммер - лёгкие металлические частицы, которые не кричат, но добавляют сложность цвету.
  • Глянец - классика, которая подчёркивает глубину пигмента.

Эти оттенки работают как в моно-исполнении, так и в комбинациях — например, винный + золото или дымчатая слива + матовый топ. Главное — они создают настроение осенней рефлексии, уюта и изысканности, пишет look.athensvoice.gr.

Новые цвета не просто следуют тренду, а позволяют создать законченный образ, подчеркивающий индивидуальность и чувство стиля. Осенняя палитра 2025 предлагает баланс между смелыми решениями и классической элегантностью, делая каждый маникюр особенным.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
