Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой

Осень 2025 года приносит с собой новые тренды в маникюре, где доминируют насыщенные и атмосферные оттенки. Ведущие стилисты выделяют несколько ключевых цветов, которые станут must-have сезона.
Этот цвет напоминает насыщенное выдержанное красное вино — глубокий, с лёгким фиолетовым подтоном. Он не кричащий, но невероятно благородный. Идеально смотрится в глянцевом исполнении, но осенью также актуальна и матовая текстура. Подходит для всех форм ногтей и типов кожи, добавляя образу статусность и уверенность.
Землистый оттенок с эффектом выгоревшего на солнце металла. В его основе — красно-коричневый тон с медным или золотистым шиммером. Часто используется в бархатных (суфле) или металлизированных покрытиях. Этот цвет ассоциируется с уютом, осенней листвой и винтажной эстетикой. Отлично сочетается с золотыми аксессуарами.
Сложный оттенок, где сливовый базовый тон приглушён серовато-коричневой дымкой. Выглядит одновременно загадочно и элегантно. Часто используется в непрозрачных матовых или полупрозрачных (как дымка) вариантах. Идеален для тех, кто избегает ярких акцентов, но хочет выглядеть современно.
Глубокий синий, который на грани с чёрным, но сохраняет насыщенный пигмент. При разном освещении проявляет синие или фиолетовые нюансы. Часто выполняется в высокоглянцевом формате для создания эффекта лаковости. Это более мягкая альтернатива чёрному, подходящая даже для строгого дресс-кода.
Не белоснежный, а скорее кремовый, с лёгким бежевым или розовым подтоном. Напоминает фарфор или сливки. Смотрится дорого и минималистично. Часто используется в матовом исполнении или в комбинации с тонким перламутром. Универсален для коротких и длинных ногтей.
Эти оттенки работают как в моно-исполнении, так и в комбинациях — например, винный + золото или дымчатая слива + матовый топ. Главное — они создают настроение осенней рефлексии, уюта и изысканности, пишет look.athensvoice.gr.
Новые цвета не просто следуют тренду, а позволяют создать законченный образ, подчеркивающий индивидуальность и чувство стиля. Осенняя палитра 2025 предлагает баланс между смелыми решениями и классической элегантностью, делая каждый маникюр особенным.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
