Целлюлит выходит из тени: секреты, которые меняют представление о теле

Целлюлит остаётся одной из самых обсуждаемых тем женской эстетики. "Апельсиновая корка" может появиться у каждой — даже у стройных девушек. По статистике, около 80% женщин сталкиваются с этой проблемой.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Что такое целлюлит

Он проявляется в виде бугорков и ямочек на коже, чаще всего в области живота, бёдер и ягодиц. Причины разнообразны: наследственность, гормональные колебания, стресс, возрастные изменения, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Интересный факт

В древности целлюлит считался нормой и даже частью женской красоты. Если взглянуть на античные скульптуры, лёгкая рябь кожи изображалась естественно и никого не смущала.

Стадии

Различают четыре степени проявления: от едва заметной при защипе кожи до тяжёлой, когда бугорки и впадины сопровождаются отёками и болями.

Косметические методы

Существуют кремы с кофеином, морскими водорослями, а также профессиональные обёртывания — термоэффект с красным перцем или бандажные фито-солевые процедуры. Их цель — активизировать кровообращение, лимфодренаж, повысить упругость кожи.

Ручные и аппаратные практики

Антицеллюлитные массажи направлены на разрушение жировых клеток, но часто бывают болезненными. Небольшие синяки могут появляться из-за ломкости капилляров, однако крупные гематомы считаются признаком некорректного воздействия.

Главный секрет

Ни кремы, ни массажи не дадут результата без правильного питания, движения и заботы о теле. Только в комплексе привычки здоровья, активность и уход возвращают коже упругость и гладкость.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

