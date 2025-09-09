Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декор или приговор: этот подвесной акцент делает квартиру теснее и превращает уют в ловушку
Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир
Редчайшие кузова и старые номера — машины, в которых хранятся семейные истории: покупка, которая может превратиться в вечную реставрацию
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Зевота кошки рядом с хозяином: сигнал любви или скрытая угроза
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет

Седина смеётся над возрастом: как один цвет превращает её в оружие красоты

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Кто сказал, что после 60 нужно забыть о красках для волос? Сегодня главный секрет красоты кроется не в том, какой оттенок вы выбираете, а в том, как он работает со светом и вашим лицом.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Волосы — не просто деталь образа

После 60 окрашивание перестаёт быть лишь способом скрыть седину. Цвет становится инструментом, который освежает черты, делает взгляд мягче и придаёт уверенности. Подобранный оттенок способен заменить лёгкую косметологическую процедуру, при этом оставаясь естественным.

Главное правило: освещать лицо

Многие женщины решают оставить седину, и это прекрасно, если добавить холодные переливы, чтобы избежать желтизны. Другие выбирают пигментированные оттенки — и тут начинается игра с нюансами.

  • Блонды: лучше всего работают светлые, сияющие тона — бежевый или золотистый. Они подсвечивают кожу и смягчают морщины.
  • Каштановые: тёплый мёд, орех или мягкий шоколад добавляют тепла и не создают резких контрастов.

Техники, которые творят чудеса

Балияж и baby highlight помогают создать эффект "подсветки лица", делая окрашивание максимально естественным. Серебристые и перламутровые блики — находка для тех, кто не хочет часто посещать салон.

Холод или тепло

Здесь всё решает тип кожи. Светлая и розоватая — идеально смотрится с холодными тонами: пепельный блонд, жемчужный серый, холодный каштан. Тёплый или смуглый тон лица требует других решений: карамель, мёд, мягкая медь.

А дальше всё зависит от характера. Дерзкие и яркие выбирают рыжие переливы или золотистые акценты. Те, кто тяготеет к утончённости, делают ставку на холодные и сдержанные оттенки.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Садоводство, цветоводство
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Авто
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Последние материалы
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет
Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Спор о здоровье Юрия Антонова: директор певца обрушился с руганью на журналистов
Йога, которая разогревает тело и успокаивает ум: как виньяса меняет привычное понимание практики
Луковицы, которые спасут весну от серости: сажать их нужно прямо сейчас
Автомобиль, на котором ездили Том Круз и Дастин Хоффман — кто купит кусок киноистории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.