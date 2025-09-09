Замшевые кроссовки съели подиум: теперь они охотятся за вашим гардеробом

Полка с обувью в этом сезоне не обойдётся без одного главного героя — замшевых кроссовок. Они уже стали символом стиля и заняли место не только на подиумах, но и в гардеробах модниц по всему миру.
Материал знакомый, но в этом году он буквально захватил коллекции брендов. Замша украшает не только кроссовки, но и сумки, куртки и даже аксессуары. И если раньше её воспринимали как что-то нишевое, теперь — это один из ключевых трендов.
Манию запустила Мюча Прада. В коллаборации Miu Miu X New Balance появились замшевые кроссовки с двойной шнуровкой — именно они стали объектом желания в бежевых и коричневых оттенках. Следом моду подхватили Dries Van Noten и Alo, укрепив статус замши как must-have сезона.
Не обязательно тратиться на люкс. Отличные пары можно найти в свежей коллекции COS или выбрать культовый Speedcat от Puma. Так вы получите стиль без переплаты.
Главное правило: замша не дружит с влагой. Носите такие кроссовки в сухую погоду — они идеально подойдут для начала осени или тёплой весны.
Используйте щётку для удаления пыли.
Замшевые кроссовки — это не просто обувь. Это акцент, который может изменить образ, добавить шика и подчеркнуть индивидуальность.
Уточнения
Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.
