Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Гречка, которая всегда удаётся: маленький трюк превращает гарнир в кулинарный эталон
В Калининграде прошло заседание Совета при президенте по делам казачества

Жир тает, как снег в апреле: метод, который убирает 3 кг без диет

Моя семья » Красота и стиль

Можно ли похудеть, не меняя привычный рацион? Оказывается, да. Существует метод, который позволяет избавиться примерно от трёх килограммов всего за месяц — без строгих диет и изнурительных тренировок.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Как это работает

Основная идея метода в том, чтобы изменить ритм жизни, а не набор продуктов. Организм начинает эффективнее расходовать энергию, если правильно настроить баланс активности и отдыха.

Главный акцент

Обычно считают, что сбросить вес возможно только через ограничения в питании. Но практика показывает: стоит откорректировать всего одну привычку — наладить регулярный и полноценный сон — и тело начинает самостоятельно избавляться от лишнего.

Почему это действует

Во сне нормализуется работа гормонов аппетита, ускоряется обмен веществ и снижается тяга к лишней еде. Недосып, напротив, провоцирует переедание и замедляет сжигание жиров.

Для кого это подходит

Подход особенно полезен для тех, кто устал от диет и не хочет кардинально менять меню. Способ прост, доступен и не требует специальных условий — применять его можно каждому.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Авто
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Как фильм Первый учитель изменил судьбу Натальи Аринбасаровой: удивительные факты о карьере актрисы
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Гречка, которая всегда удаётся: маленький трюк превращает гарнир в кулинарный эталон
В Калининграде прошло заседание Совета при президенте по делам казачества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.