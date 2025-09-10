Губы цвета мерло и глаза в дымке — макияж, от которого невозможно отвести глаза

Осень становится временем смелых beauty-экспериментов, и один из главных трендов сезона — макияж в винных оттенках. Глубокие бордо, вишнёвые и сливовые тона подчёркивают благородство внешности, придавая образу элегантность и лёгкий драматизм. Чтобы цвет седых волос заиграл ярче, достаточно выбрать правильный вариант окрашивания и макияжа.

1. Акцент на губах

Гладкая кожа и матовая или сатиновая помада в цвете мерло создают простой, но изысканный образ. Такой макияж уместен как в повседневной жизни, так и для вечерних встреч.

2. Манящие стрелки

Тонкие или графичные стрелки в дуэте с бордовыми губами усиливают выразительность взгляда. Контраст между глазами и губами придаёт образу дерзость и подходит для вечерних выходов.

3. Смоки с бордовым подтоном

Мягкая растушёвка теней цвета красного вина добавляет глубину и лёгкую драму, но требует аккуратности: излишне тёмные оттенки могут придать усталый вид.

4. Световые акценты у лица

Несколько осветлённых прядей в области лица делают кожу свежей и мягкой, а винная палитра на губах или в тенях смотрится ярче и контрастнее. Такой приём помогает подчеркнуть черты и отвлечь внимание от мелких возрастных изменений.

5. Многомерный макияж

Сочетание нескольких винных оттенков — от глубокого бордо до светлого ягодного — создаёт эффект объёма. Особенно выигрышно смотрятся переходы у линии роста волос и на кончиках прядей, что визуально делает причёску пышнее.

