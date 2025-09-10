Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Седина больше не повод хвататься за чёрную краску. Напротив, глубокий чёрный часто подчёркивает возраст и делает образ жёстким. Стилисты всё чаще советуют выбирать мягкие, многомерные оттенки, которые не маскируют седину полностью, а играют с ней, создавая сияние и объём. Сентябрь — отличное время, чтобы обновить образ и найти тот цвет, который раскроет красоту серебристых прядей.

Женщина с пепельно-серебристыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пепельно-серебристыми волосами

Пепельные переливы

Серебристый, платиновый и оттенки мокрого асфальта гармонично соединяются с седыми волосами. Холодная палитра подчёркивает естественный блеск и придаёт причёске воздушность.

Тёплый блонд

Карамель, крем-брюле и песочный тон создают мягкое сияние и смягчают черты лица. Они делают образ теплее и избавляют от резких контрастов, которыми часто грешит чёрная краска.

Невидимый балаяж

Техника растянутых переходов позволяет маскировать седину деликатно. Корни отрастают практически незаметно, а волосы смотрятся гуще и подвижнее. Такой вариант удобен для тех, кто не любит частые визиты в салон.

Свет вокруг лица

Лёгкое осветление прядей у лица работает как естественный "софт-фокус". Оно визуально освежает кожу и отвлекает внимание от морщинок и седины по всей длине.

Нейтральные тона

Тауп, грибной и серо-бежевый — спокойные оттенки, которые подчёркивают благородство седины. Они универсальны и выглядят актуально, не перегружая образ.

Лёгкое тонирование

Вместо стойкой чёрной краски можно использовать мягкие оттеночные средства. Они убирают желтизну, освежают цвет и позволяют пережить отрастающие корни без жёстких переходов.

Многомерный объём

Комбинация близких тонов создаёт иллюзию густоты: причёска визуально становится пышнее до 40%. Особенно хорошо это работает в зоне пробора и на кончиках.

Грамотно подобранные оттенки не борются с сединой, а делают её частью стильного образа. Вместо монотонного окрашивания стоит попробовать игру тонов и мягкие переходы — результат будет выглядеть естественно и эффектно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
