Коротко, асимметрично, с хитростью: топ-3 прически, которые визуально делают лицо стройнее

3:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины мечтают о том, чтобы лицо выглядело более утончённым и пропорциональным. Не всегда для этого нужны сложные процедуры — иногда достаточно правильно подобранной стрижки. Волосы способны творить чудеса: они формируют своеобразную "рамку", смещают акценты и помогают визуально скрыть особенности внешности, например, двойной подбородок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Главная хитрость заключается в линии среза и укладке. С помощью диагоналей, слоёв и правильного распределения объёма можно зрительно вытянуть овал лица, подчеркнуть скулы и уменьшить внимание к подбородку. В 2025 году в парикмахерских всё большую популярность получают три варианта стрижек, которые помогают достичь эффекта стройности без усилий.

Асимметричный удлинённый боб

Удлинённый боб давно стал классикой, но именно его асимметричная версия идеально подходит тем, кто хочет скрыть двойной подбородок. Передние пряди в такой стрижке длиннее задних, за счёт чего создаются диагональные линии, визуально вытягивающие лицо.

Преимущества:

Подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Прост в уходе — достаточно подсушить волосы феном или слегка подкрутить кончики.

Передние пряди красиво обрамляют лицо, отвлекая внимание от подбородка.

Варианты укладки могут быть разными: прямые, идеально гладкие линии для строгого образа или лёгкие волны для мягкости.

Стрижка средней длины со слоями

Слои — это верный способ добавить движения и воздушности причёске. Средняя длина до плеч или чуть ниже позволяет скрыть излишний объём внизу лица, а мягкие пряди по бокам создают "занавес", который прикрывает проблемную зону.

Плюсы такой стрижки:

Универсальность — подходит для прямых, вьющихся и кудрявых волос.

Лёгкость укладки: достаточно подсушить волосы феном с брашингом или сделать лёгкие локоны.

Возможность варьировать длину слоёв, создавая нужный баланс объёма и формы.

Особенно выигрышно эта стрижка смотрится на женщинах с круглым лицом: слои помогают зрительно удлинить профиль и подчеркнуть скулы.

Удлинённая пикси

Короткая стрижка тоже может работать на пользу образу. Удлинённая пикси оставляет передние пряди заметно длиннее, иногда до уровня скул или подбородка. Это формирует вертикальные линии, которые отвлекают внимание от нижней части лица.

Чем хороша эта стрижка:

Выглядит стильно и современно.

Легко экспериментировать с укладкой: пряди можно зачёсывать вперёд, набок или назад.

Хорошо подчёркивает скулы, делая лицо визуально более изящным.

Единственный нюанс — такую стрижку придётся регулярно корректировать, чтобы сохранять форму.

Цвет как помощник

Не только длина и форма волос влияют на восприятие внешности, но и оттенок. Тёмные пряди у линии подбородка создают лёгкую тень и визуально уменьшают объём. А светлые блики на верхних прядях или балаяж добавляют глубины и делают овал лица более вытянутым.

А если дополнить результат грамотным окрашиванием, эффект будет ещё более впечатляющим.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

