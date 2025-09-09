Осенний дресс-код сломан: пальто, которые действуют как манифест

Кто сказал, что осенью можно носить только чёрный? Сезон осень-зима 2025 ломает привычные правила и выводит на подиумы пальто самых смелых оттенков — от лимонного до неонового фиолетового. Дизайнеры уверены: именно цвет, а не фасон, станет главным акцентом образа.
Пудрово-розовое пальто уже называют фаворитом сезона. Оно способно добавить нежности в строгий образ или, наоборот, в кожаном исполнении подчеркнуть дерзкий характер. Такой оттенок работает как стильный фильтр: делает образ свежим и заметным.
Масляно-жёлтый уступил место яркому цитрусовому. Всё началось с того, что Хейли Бибер представила новый бальзам Rhode в оттенке Lemontini, и мода подхватила волну. Prada и другие дома представили лимонные пальто — и теперь этот цвет уверенно вытесняет чёрный с первых рядов.
На показе Gucci внимание зрителей приковал кислотный фиолетовый. Этот оттенок сложно не заметить: он словно магнит для взглядов. В новом сезоне такой цвет — символ смелости и открытого эксперимента.
Модный приём "wrong coat theory" теперь и в реальности: насыщенно-синий пальто отлично сочетается с total black и при этом разрушает стереотипы о несовместимости синего и чёрного. Итог — элегантный контраст и неожиданная свежесть образа.
Символ экологичности и футуризма — насыщенный зелёный. Он не всегда прост в сочетании, но именно поэтому дизайнеры называют его "цветом риска". Пальто оттенка terra futura обещает стать главным предметом гардероба у тех, кто не боится выделяться.
Красный всегда был больше, чем цвет. Это знак страсти, энергии и решительности. В сезоне 2025 он становится полноценной альтернативой чёрному пальто, превращая образ в яркое заявление о характере.
Осень и зима перестают быть временем тёмных красок. Теперь мода предлагает палитру эмоций, где каждый оттенок превращает простой наряд в историю про смелость, индивидуальность и игру с настроением.
Уточнения
Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужской и женской верхней одежды для прохладной и холодной погоды.
