Осенний дресс-код сломан: пальто, которые действуют как манифест

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Кто сказал, что осенью можно носить только чёрный? Сезон осень-зима 2025 ломает привычные правила и выводит на подиумы пальто самых смелых оттенков — от лимонного до неонового фиолетового. Дизайнеры уверены: именно цвет, а не фасон, станет главным акцентом образа.

Девушка в пальто
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в пальто

Розовое настроение

Пудрово-розовое пальто уже называют фаворитом сезона. Оно способно добавить нежности в строгий образ или, наоборот, в кожаном исполнении подчеркнуть дерзкий характер. Такой оттенок работает как стильный фильтр: делает образ свежим и заметным.

Лимонная энергия

Масляно-жёлтый уступил место яркому цитрусовому. Всё началось с того, что Хейли Бибер представила новый бальзам Rhode в оттенке Lemontini, и мода подхватила волну. Prada и другие дома представили лимонные пальто — и теперь этот цвет уверенно вытесняет чёрный с первых рядов.

Фиолетовый драйв

На показе Gucci внимание зрителей приковал кислотный фиолетовый. Этот оттенок сложно не заметить: он словно магнит для взглядов. В новом сезоне такой цвет — символ смелости и открытого эксперимента.

Глубина синего

Модный приём "wrong coat theory" теперь и в реальности: насыщенно-синий пальто отлично сочетается с total black и при этом разрушает стереотипы о несовместимости синего и чёрного. Итог — элегантный контраст и неожиданная свежесть образа.

Зелёная эстетика

Символ экологичности и футуризма — насыщенный зелёный. Он не всегда прост в сочетании, но именно поэтому дизайнеры называют его "цветом риска". Пальто оттенка terra futura обещает стать главным предметом гардероба у тех, кто не боится выделяться.

Красная сила

Красный всегда был больше, чем цвет. Это знак страсти, энергии и решительности. В сезоне 2025 он становится полноценной альтернативой чёрному пальто, превращая образ в яркое заявление о характере.

Осень и зима перестают быть временем тёмных красок. Теперь мода предлагает палитру эмоций, где каждый оттенок превращает простой наряд в историю про смелость, индивидуальность и игру с настроением.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужской и женской верхней одежды для прохладной и холодной погоды. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
