Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время

Маленькие, но мощные — семена чиа давно заслужили репутацию суперфуда. Их добавляют в смузи, каши, пудинги и даже в воду для детокса. Но есть ещё одна причина обратить на них внимание: чиа могут стать настоящим союзником в уходе за волосами.
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
И главный вопрос — когда их лучше есть: утром или вечером?
Чем семена чиа полезны для волос
Омега-3 жирные кислоты питают фолликулы, повышают эластичность и снижают ломкость.
Белок даёт волосам строительный материал для роста — кератин.
Антиоксиданты защищают от повреждений из-за внешних факторов.
Цинк и медь поддерживают здоровье кожи головы и помогают сохранять естественный цвет.
Фактически, чиа — это полноценный "мультивитамин" для волос. Но важно учитывать не только то, сколько их есть, но и когда.
Утро: заряд для роста и защиты
Старт для метаболизма Организм в течение дня активно восстанавливается и обновляется. Если дать ему питательные вещества с утра, они будут работать на волосы сразу.
Идеальная часть завтрака Смузи, йогурт или овсянка с чиа легко дополняются ягодами, орехами и зеленью — всё это усиливает кровообращение в коже головы и поддерживает выработку коллагена.
Стабильная энергия без скачков сахара Клетчатка в чиа помогает держать уровень сахара под контролем. А это напрямую связано с циклом роста волос: меньше резких скачков — меньше риска выпадения.
Уточнения
Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.