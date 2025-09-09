Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте
Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас

Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Маленькие, но мощные — семена чиа давно заслужили репутацию суперфуда. Их добавляют в смузи, каши, пудинги и даже в воду для детокса. Но есть ещё одна причина обратить на них внимание: чиа могут стать настоящим союзником в уходе за волосами.

Семена чиа
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Семена чиа

И главный вопрос — когда их лучше есть: утром или вечером?

Чем семена чиа полезны для волос

  • Омега-3 жирные кислоты питают фолликулы, повышают эластичность и снижают ломкость.
  • Белок даёт волосам строительный материал для роста — кератин.
  • Антиоксиданты защищают от повреждений из-за внешних факторов.
  • Цинк и медь поддерживают здоровье кожи головы и помогают сохранять естественный цвет.

Фактически, чиа — это полноценный "мультивитамин" для волос. Но важно учитывать не только то, сколько их есть, но и когда.

Утро: заряд для роста и защиты

  1. Старт для метаболизма
    Организм в течение дня активно восстанавливается и обновляется. Если дать ему питательные вещества с утра, они будут работать на волосы сразу.
  2. Идеальная часть завтрака
    Смузи, йогурт или овсянка с чиа легко дополняются ягодами, орехами и зеленью — всё это усиливает кровообращение в коже головы и поддерживает выработку коллагена.
  3. Стабильная энергия без скачков сахара
    Клетчатка в чиа помогает держать уровень сахара под контролем. А это напрямую связано с циклом роста волос: меньше резких скачков — меньше риска выпадения.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Садоводство, цветоводство
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.