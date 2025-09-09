Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Езда накатом кажется лёгкой, но может обернуться катастрофой: как влияет движение на нейтральной передаче на ресурс коробки
Европа бьёт по Лукойлу: Германия и Франция требуют новых санкций
Хруст на зубах, нежность внутри: закуска, от которой невозможно оторваться — кабачок по-новому
Пряный лист против давления и опухолей — эта зелень защищает сердце и сосуды
Хобот говорит за слона: учёные расшифровали язык гигантов саванны
Подоконник — не только место для цветов: как сделать функциональную зону
Огненный обряд оживает на стенах дворца — редкая роспись раскрывает забытые ритуалы Согдианы
Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже
Рассыпчатый рис без хлопот: один приём, и больше никакой липкой каши и пригорелых корочек

Волосы растут медленно? Эти 8 масел меняют правила игры

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Хотите густые и здоровые волосы без дорогостоящих процедур? Секрет может скрываться в простом флаконе масла. Натуральные средства работают мягко, питая кожу головы и укрепляя волосяные фолликулы изнутри. Главное — знать, какие именно масла действительно помогают в росте волос.

Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами
Фото: Создано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (лицензия OpenAI)
Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами

Масла, которые стимулируют рост

Среди самых популярных — касторовое, кокосовое и миндальное. Они богаты витаминами и жирными кислотами, которые усиливают кровообращение, питают кожу головы и предотвращают ломкость волос.

Не менее ценны масло жожоба и аргановое — они восстанавливают повреждённые локоны, придавая им блеск и эластичность. А масло розмарина, известное своим стимулирующим эффектом, помогает "разбудить" спящие фолликулы и способствует росту новых волосков.

Как правильно использовать масла

Чтобы эффект был заметен, масла наносят на кожу головы и слегка втирают массажными движениями. Это улучшает кровообращение и усиливает впитывание питательных веществ. Важно оставлять средство минимум на 30 минут, а ещё лучше — на ночь, укутав волосы полотенцем.

Можно также добавлять несколько капель масла в привычный шампунь или кондиционер. Такой уход подходит для регулярного применения и помогает поддерживать волосы в хорошем состоянии.

Дополнительные преимущества

Масла не только ускоряют рост волос, но и:

  • уменьшают сухость кожи головы;
  • предотвращают появление перхоти;
  • защищают от повреждений при укладке;
  • придают волосам густоту и естественный блеск.

Регулярное применение натуральных масел способно заменить дорогостоящие маски и процедуры. Всё, что нужно — выбрать подходящее масло и использовать его с умом.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Чеснок против зимы: маленькие зубчики готовят большую победу — проверенные приёмы подготовки почвы
Садоводство, цветоводство
Чеснок против зимы: маленькие зубчики готовят большую победу — проверенные приёмы подготовки почвы
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Еда и рецепты
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Подоконник — не только место для цветов: как сделать функциональную зону
Искренне возмущена: Ксения Собчак высказалась о перепалке с французом после нападок в Париже
Огненный обряд оживает на стенах дворца — редкая роспись раскрывает забытые ритуалы Согдианы
Волосы растут медленно? Эти 8 масел меняют правила игры
Американский F-35 теряет позиции: мечта о суперистребителе США разбилась вдребезги
Рассыпчатый рис без хлопот: один приём, и больше никакой липкой каши и пригорелых корочек
Ожидание не принесёт мира: Трампу намекнули на срочные переговоры
Опасная мода с последствиями: как апельсиновая диета бьёт по желудку
Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает
Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.