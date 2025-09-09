Купероз — не приговор: вот что действительно работает против сосудистых звёздочек

Купероз — это нарушение микроциркуляции в коже, при котором капилляры расширяются и становятся видимыми на поверхности. Чаще всего страдают щеки, крылья носа и подбородок. Причины — от генетики и стресса до резких перепадов температуры и неграмотного ухода.
Один из самых эффективных методов. Лазер коагулирует повреждённый сосуд, не затрагивая окружающие ткани. Требуется курс 1–3 процедур.
Импульсный свет разрушает мелкие сосуды и одновременно осветляет кожу. Эффективен на начальных стадиях.
Укрепляющие коктейли для сосудистой стенки вводятся внутрикожно. Не лечит капилляры напрямую, но помогает замедлить прогрессирование.
Антикуперозный уход требует системности. Косметология может удалить проявления, но поддерживающий домашний уход обязателен, чтобы избежать рецидивов. Обязательно подбирайте средства по рекомендации косметолога и отслеживайте реакции кожи.
Уточнения
Сосуды — трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.