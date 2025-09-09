Купероз — не приговор: вот что действительно работает против сосудистых звёздочек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Купероз — это нарушение микроциркуляции в коже, при котором капилляры расширяются и становятся видимыми на поверхности. Чаще всего страдают щеки, крылья носа и подбородок. Причины — от генетики и стресса до резких перепадов температуры и неграмотного ухода.

Купероз
Фото: https://i.pinimg.com/736x/be/7c/77/be7c77da4bc0f6efcbafeb1440c4376e.jpg
Купероз

Домашний уход: враги и союзники

Что исключить:

  • спиртосодержащие тоники
  • агрессивные скрабы
  • горячие компрессы и умывание горячей водой
  • жёсткие щётки и массажи

Что добавить:

  • Средства с ниацинамидом, экстрактом конского каштана, азелаиновой кислотой
  • Кремы с SPF: ультрафиолет усиливает купероз
  • Успокаивающие сыворотки и увлажняющие эмульсии

Косметология против сосудов: на что ставят врачи

Лазерное удаление капилляров

Один из самых эффективных методов. Лазер коагулирует повреждённый сосуд, не затрагивая окружающие ткани. Требуется курс 1–3 процедур.

IPL-терапия (фототерапия)

Импульсный свет разрушает мелкие сосуды и одновременно осветляет кожу. Эффективен на начальных стадиях.

Мезотерапия

Укрепляющие коктейли для сосудистой стенки вводятся внутрикожно. Не лечит капилляры напрямую, но помогает замедлить прогрессирование.

Важность регулярного ухода

Антикуперозный уход требует системности. Косметология может удалить проявления, но поддерживающий домашний уход обязателен, чтобы избежать рецидивов. Обязательно подбирайте средства по рекомендации косметолога и отслеживайте реакции кожи.

Уточнения

Сосуды — трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
