База под макияж, которая работает: подбираем по типу кожи и без разочарований

Красота и стиль

Идеальный макияж начинается не с тонального крема, а с правильно подобранной базы. Именно она отвечает за стойкость, гладкость и естественное сияние кожи. Но одна база не подойдёт всем — её выбор зависит от ваших индивидуальных особенностей.

Для жирной кожи: держим блеск под контролем

Если кожа склонна к жирности, выбирайте матирующую базу. Она контролирует выработку себума, заполняет поры и препятствует «сползанию» макияжа. В составе ищите салициловую кислоту, глину, ниацинамид или цинк.

Совет: Наносите только на Т-зону, чтобы не пересушить остальную часть лица.

Для сухой кожи: увлажнение в приоритете

Сухая кожа нуждается в увлажняющей базе. Она смягчит шелушения, придаст лицу здоровое свечение и поможет тону лечь без пятен. Обращайте внимание на формулы с гиалуроновой кислотой, скваланом, глицерином и витаминами.

Совет: Выбирайте кремовые текстуры и избегайте силиконов, которые могут стягивать кожу.

Для чувствительной кожи: ничего лишнего

Ищите гипоаллергенные базы без отдушек и спирта. Предпочтительны средства с успокаивающими компонентами — пантенолом, аллантоином, экстрактом алоэ. Они снимают покраснение и создают барьер от внешних раздражителей.

Для нормальной и комбинированной кожи: мультибаза

Комбинированной коже подойдёт мультибаза или комбинация двух разных — например, матирующей для зоны лба и увлажняющей для щёк. Нормальной коже повезло: можно использовать праймер по настроению — с эффектом сияния, лифтинга или оптического выравнивания.

База — это не просто прихоть визажистов, а средство, которое способно преобразить макияж. Главное — знать, что подходит именно вашей коже и не гнаться за универсальными решениями.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
