Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали

Многие считают, что скрип при мытье головы — знак идеально вымытых волос. Но действительно ли это так? Разбираемся, нужно ли доводить локоны до скрипа и какие последствия это может повлечь.
Если вы после мытья слышите характерный звук, похожий на «поскрипывание», — это сигнал, что волосы и кожа головы лишились не только грязи и себума, но и защитного слоя. Это может быть результатом чрезмерного очищения, особенно если вы используете агрессивные сульфатные шампуни.
Смывание «до скрипа» часто ведёт к:
Результат — волосы становятся жирными у корней уже на следующий день, а длина — сухой и безжизненной.
Иногда лёгкий скрип возможен даже при мягком уходе — особенно у обладательниц тонких волос. Но если после мытья появляется чувство стянутости кожи головы, зуд или ломкость, это знак, что очищение — слишком агрессивное.
Скрип — не показатель чистоты, а сигнал тревоги. Настоящий уход за волосами начинается с бережного отношения, а не с ощущения, будто вы постирали их с хозяйственным мылом.
Уточнения
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
