Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали

Красота и стиль

Многие считают, что скрип при мытье головы — знак идеально вымытых волос. Но действительно ли это так? Разбираемся, нужно ли доводить локоны до скрипа и какие последствия это может повлечь.

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Что значит «до скрипа»?

Если вы после мытья слышите характерный звук, похожий на «поскрипывание», — это сигнал, что волосы и кожа головы лишились не только грязи и себума, но и защитного слоя. Это может быть результатом чрезмерного очищения, особенно если вы используете агрессивные сульфатные шампуни.

Чем это опасно?

Смывание «до скрипа» часто ведёт к:

  • пересушиванию кожи головы
  • ломкости и тусклости волос
  • нарушению гидролипидного барьера
  • усиленной выработке кожного сала в ответ на стресс

Результат — волосы становятся жирными у корней уже на следующий день, а длина — сухой и безжизненной.

Как правильно смывать шампунь?

  1. Намыливайте только корни волос — пена, стекающая вниз, мягко очистит длину.
  2. Используйте тёплую, не горячую воду.
  3. Тщательно смывайте, но ориентируйтесь на ощущение чистоты, а не звук.
  4. Используйте щадящие шампуни без агрессивных ПАВов (например, без SLS/SLES).

Когда скрип — норма?

Иногда лёгкий скрип возможен даже при мягком уходе — особенно у обладательниц тонких волос. Но если после мытья появляется чувство стянутости кожи головы, зуд или ломкость, это знак, что очищение — слишком агрессивное.

Скрип — не показатель чистоты, а сигнал тревоги. Настоящий уход за волосами начинается с бережного отношения, а не с ощущения, будто вы постирали их с хозяйственным мылом.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
