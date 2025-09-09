Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали

Многие считают, что скрип при мытье головы — знак идеально вымытых волос. Но действительно ли это так? Разбираемся, нужно ли доводить локоны до скрипа и какие последствия это может повлечь.

Что значит «до скрипа»?

Если вы после мытья слышите характерный звук, похожий на «поскрипывание», — это сигнал, что волосы и кожа головы лишились не только грязи и себума, но и защитного слоя. Это может быть результатом чрезмерного очищения, особенно если вы используете агрессивные сульфатные шампуни.

Чем это опасно?

Смывание «до скрипа» часто ведёт к:

пересушиванию кожи головы

ломкости и тусклости волос

нарушению гидролипидного барьера

усиленной выработке кожного сала в ответ на стресс

Результат — волосы становятся жирными у корней уже на следующий день, а длина — сухой и безжизненной.

Как правильно смывать шампунь?

Намыливайте только корни волос — пена, стекающая вниз, мягко очистит длину. Используйте тёплую, не горячую воду. Тщательно смывайте, но ориентируйтесь на ощущение чистоты, а не звук. Используйте щадящие шампуни без агрессивных ПАВов (например, без SLS/SLES).

Когда скрип — норма?

Иногда лёгкий скрип возможен даже при мягком уходе — особенно у обладательниц тонких волос. Но если после мытья появляется чувство стянутости кожи головы, зуд или ломкость, это знак, что очищение — слишком агрессивное.

Скрип — не показатель чистоты, а сигнал тревоги. Настоящий уход за волосами начинается с бережного отношения, а не с ощущения, будто вы постирали их с хозяйственным мылом.

