Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить

Расширенные поры — один из самых частых бьюти-запросов. Девушки борются с ними кислотами, праймерами, пилингами и даже лазерами. Но прежде чем объявить им войну, стоит разобраться: а точно ли проблема в порах?

Нос с чёрными точками
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нос с чёрными точками

Миф №1: Поры можно «закрыть» или «сузить»

Это самый стойкий миф. Поры — не двери: они не открываются и не закрываются. Их размер во многом определяется генетикой и типом кожи. Да, можно визуально сузить поры, улучшив состояние кожи, но полностью «закрыть» их невозможно.

Миф №2: Жирная кожа всегда означает расширенные поры

Жирная кожа действительно склонна к более выраженным порам, но не всегда. Обезвоженная жирная кожа может выглядеть рыхлой и неровной, а правильно увлажнённая — наоборот, более гладкой. Уход имеет значение.

Миф №3: Чем глубже очищаешь — тем меньше поры

Агрессивное очищение, увы, работает наоборот. Слишком частое использование скрабов, кислот или мыла может повредить барьер кожи, что приведёт к усиленной выработке себума — и, как следствие, к более заметным порам. Лучше всего работает мягкое, но регулярное очищение и неперегруженный уход.

Миф №4: Базы и праймеры избавляют от пор навсегда

Силиконовые праймеры дают мгновенный эффект фотошопа, но лишь визуально. Постоянное их использование без тщательного очищения может усугубить ситуацию, забивая поры и провоцируя воспаления.

Что действительно работает?

  • Ниацинамид и ретиноиды улучшают структуру кожи
  • Кислоты (AHA/BHA) отшелушивают и разглаживают
  • Глиняные маски впитывают лишний себум
  • SPF защищает от фотостарения, которое расширяет поры

Поры — это нормально. И вместо того чтобы бороться с ними любой ценой, лучше принять их как часть своей кожи и грамотно подобрать уход, который работает, а не обещает невозможное.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
