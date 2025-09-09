Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить

Расширенные поры — один из самых частых бьюти-запросов. Девушки борются с ними кислотами, праймерами, пилингами и даже лазерами. Но прежде чем объявить им войну, стоит разобраться: а точно ли проблема в порах?
Это самый стойкий миф. Поры — не двери: они не открываются и не закрываются. Их размер во многом определяется генетикой и типом кожи. Да, можно визуально сузить поры, улучшив состояние кожи, но полностью «закрыть» их невозможно.
Жирная кожа действительно склонна к более выраженным порам, но не всегда. Обезвоженная жирная кожа может выглядеть рыхлой и неровной, а правильно увлажнённая — наоборот, более гладкой. Уход имеет значение.
Агрессивное очищение, увы, работает наоборот. Слишком частое использование скрабов, кислот или мыла может повредить барьер кожи, что приведёт к усиленной выработке себума — и, как следствие, к более заметным порам. Лучше всего работает мягкое, но регулярное очищение и неперегруженный уход.
Силиконовые праймеры дают мгновенный эффект фотошопа, но лишь визуально. Постоянное их использование без тщательного очищения может усугубить ситуацию, забивая поры и провоцируя воспаления.
Поры — это нормально. И вместо того чтобы бороться с ними любой ценой, лучше принять их как часть своей кожи и грамотно подобрать уход, который работает, а не обещает невозможное.
Уточнения
Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.
