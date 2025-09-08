Глицерин в косметике: вред или польза? Разбор с научной точки зрения

Многие из нас встречают глицерин почти в каждом втором креме, сыворотке или тонике. Но вместе с этим компонентом приходят и слухи: «он сушит кожу», «вызывает зависимость», «забивает поры». Пришло время разобраться — стоит ли действительно бояться глицерина или это очередной бьюти-миф?
Глицерин — это прозрачная, вязкая жидкость без запаха, известная своими увлажняющими свойствами. Он относится к классу гумектантов — веществ, которые притягивают влагу из воздуха и удерживают её в коже. Благодаря этому свойству глицерин стал незаменимым компонентом в уходе для всех типов кожи.
Скепсис в отношении глицерина строится на следующих мифах:
Он особенно хорош в сочетании с гиалуроновой кислотой, мочевиной и ниацинамидом — в таких формулах глицерин работает мягко, но эффективно.
Бояться глицерина в уходе не стоит — это проверенный и безопасный ингредиент. Главное — смотреть на концентрацию, тип средства и состояние вашей кожи.
Уточнения
Глицери́н — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .
