Глицерин в косметике: вред или польза? Разбор с научной точки зрения

Красота и стиль

Многие из нас встречают глицерин почти в каждом втором креме, сыворотке или тонике. Но вместе с этим компонентом приходят и слухи: «он сушит кожу», «вызывает зависимость», «забивает поры». Пришло время разобраться — стоит ли действительно бояться глицерина или это очередной бьюти-миф?

Летнее окно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летнее окно

Что такое глицерин и зачем он в косметике?

Глицерин — это прозрачная, вязкая жидкость без запаха, известная своими увлажняющими свойствами. Он относится к классу гумектантов — веществ, которые притягивают влагу из воздуха и удерживают её в коже. Благодаря этому свойству глицерин стал незаменимым компонентом в уходе для всех типов кожи.

Чего именно боятся?

Скепсис в отношении глицерина строится на следующих мифах:

  • «Он вытягивает влагу из кожи» — это возможно лишь при крайне сухом воздухе и при использовании 100% концентрата, что не встречается в бытовой косметике.
  • «Глицерин забивает поры» — вещество само по себе не комедогенно, но может усиливать эффект от других компонентов, если они подобраны неправильно.
  • «Он вызывает привыкание кожи» — кожа не становится «ленивой» от глицерина, наоборот, он помогает восстанавливать естественный барьер.

Когда глицерин действительно полезен?

  • При обезвоженной коже
  • В холодное время года
  • После кислотных пилингов или ретинола
  • Для восстановления липидного барьера

Он особенно хорош в сочетании с гиалуроновой кислотой, мочевиной и ниацинамидом — в таких формулах глицерин работает мягко, но эффективно.

А когда стоит быть осторожнее?

  • В очень сухом климате без дополнительного увлажнителя воздуха
  • При высоких концентрациях (более 20%) в составе
  • В сочетании с агрессивными ПАВами, особенно в умывалках

Бояться глицерина в уходе не стоит — это проверенный и безопасный ингредиент. Главное — смотреть на концентрацию, тип средства и состояние вашей кожи.

Уточнения

Глицери́н — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
