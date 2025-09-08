Глицерин в косметике: вред или польза? Разбор с научной точки зрения

Многие из нас встречают глицерин почти в каждом втором креме, сыворотке или тонике. Но вместе с этим компонентом приходят и слухи: «он сушит кожу», «вызывает зависимость», «забивает поры». Пришло время разобраться — стоит ли действительно бояться глицерина или это очередной бьюти-миф?

Что такое глицерин и зачем он в косметике?

Глицерин — это прозрачная, вязкая жидкость без запаха, известная своими увлажняющими свойствами. Он относится к классу гумектантов — веществ, которые притягивают влагу из воздуха и удерживают её в коже. Благодаря этому свойству глицерин стал незаменимым компонентом в уходе для всех типов кожи.

Чего именно боятся?

Скепсис в отношении глицерина строится на следующих мифах:

«Он вытягивает влагу из кожи» — это возможно лишь при крайне сухом воздухе и при использовании 100% концентрата, что не встречается в бытовой косметике.

— это возможно лишь при крайне сухом воздухе и при использовании 100% концентрата, что не встречается в бытовой косметике. «Глицерин забивает поры» — вещество само по себе не комедогенно, но может усиливать эффект от других компонентов, если они подобраны неправильно.

— вещество само по себе не комедогенно, но может усиливать эффект от других компонентов, если они подобраны неправильно. «Он вызывает привыкание кожи» — кожа не становится «ленивой» от глицерина, наоборот, он помогает восстанавливать естественный барьер.

Когда глицерин действительно полезен?

При обезвоженной коже

В холодное время года

После кислотных пилингов или ретинола

Для восстановления липидного барьера

Он особенно хорош в сочетании с гиалуроновой кислотой, мочевиной и ниацинамидом — в таких формулах глицерин работает мягко, но эффективно.

А когда стоит быть осторожнее?

В очень сухом климате без дополнительного увлажнителя воздуха

При высоких концентрациях (более 20%) в составе

В сочетании с агрессивными ПАВами, особенно в умывалках

Бояться глицерина в уходе не стоит — это проверенный и безопасный ингредиент. Главное — смотреть на концентрацию, тип средства и состояние вашей кожи.

