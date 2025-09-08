Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания

Блеск, карандаш и выразительный контур — всё это снова в моде. Губы в стиле 90-х вернулись на бьюти-арену, и теперь они выглядят ещё соблазнительнее, чем когда-либо. Ностальгия объединилась с современными текстурами и техниками — и получился тренд, от которого невозможно оторвать взгляд.
Это визуально увеличенные губы с тёмным карандашом по контуру и более светлой помадой или блеском внутри. В 90-х этот образ был синонимом дерзости, сексуальности и независимости. Сегодня он — перезагрузка классики, только с мягким переходом между оттенками и более натуральными формулами.
Причин несколько:
Секрет визажистов: нанесите немного хайлайтера над верхней губой и в центр нижней — для ещё большего акцента.
Такой макияж требует идеального состояния кожи губ. Используйте скраб раз в неделю, наносите увлажняющий бальзам перед макияжем, а на ночь — питательную маску.
Уточнения
Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
