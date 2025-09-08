Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания

Моя семья Красота и стиль

Блеск, карандаш и выразительный контур — всё это снова в моде. Губы в стиле 90-х вернулись на бьюти-арену, и теперь они выглядят ещё соблазнительнее, чем когда-либо. Ностальгия объединилась с современными текстурами и техниками — и получился тренд, от которого невозможно оторвать взгляд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Что такое «губы из 90-х»?

Это визуально увеличенные губы с тёмным карандашом по контуру и более светлой помадой или блеском внутри. В 90-х этот образ был синонимом дерзости, сексуальности и независимости. Сегодня он — перезагрузка классики, только с мягким переходом между оттенками и более натуральными формулами.

Почему тренд снова актуален?

Причин несколько:

Блогеры, визажисты и даже селебрити, как Белла Хадид и Кайли Дженнер, адаптируют этот стиль под современность.

Тренд на ностальгию. 90-е — это эпоха иконичных образов. Мода на «ретро» снова доминирует в макияже.

Желание выделиться. После эры нюдовых губ яркий акцент на контур — это освежающее и эффектное решение.

Как носить губы в стиле 90-х сегодня?

Выбирайте стойкий карандаш на 1–2 тона темнее натурального цвета губ. Мягко растушёвывайте контур кистью или пальцем, чтобы избежать резкой линии. Добавьте блеск или сатиновую помаду в центре губ — это создаст объём и свежий эффект.

Секрет визажистов: нанесите немного хайлайтера над верхней губой и в центр нижней — для ещё большего акцента.

Советы по уходу

Такой макияж требует идеального состояния кожи губ. Используйте скраб раз в неделю, наносите увлажняющий бальзам перед макияжем, а на ночь — питательную маску.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

