Украшения, что обманывают паспорт: секреты гардероба, работающие быстрее ботокса

Аксессуары могут работать как машина времени, стирая с лица несколько лет. Очки, колье, необычные колготки или кроссовки способны не только освежить образ, но и вернуть уверенность в себе.
Неправильно подобранные оправы моментально добавляют годы, но массивные модели становятся союзником. Они скрывают морщины вокруг глаз, маскируют следы усталости и добавляют нотку гламура. Особенно выигрышно выглядят оправы ярких оттенков — они делают кожу сияющей и свежей.
Черные модели давно перестали быть единственным вариантом. Цветные, кружевные или с узорами помогают замаскировать сосудистые звездочки и при этом превращают скучный наряд в смелый и выразительный.
Классическое украшение становится ультрасовременным в сочетании с металлами и камнями. Жемчуг в тандеме с длинными цепочками легко вписывается как в деловой, так и в повседневный образ.
Цепочки с небольшими подвесками отвлекают внимание от шеи и линии челюсти, смещая акцент на декольте. Золотые варианты придают элегантность и свежесть даже самому простому комплекту одежды.
Современные модели давно перешагнули границы фитнеса. Простые силуэты в сочетании с юбкой, джинсами или даже классическими брюками делают образ моложе и динамичнее. Важно лишь отказаться от старых пар, потерявших форму.
Иногда достаточно одной детали, чтобы изменить восприятие возраста. Аксессуары корректируют акценты, придают свежесть и формируют стиль, который работает лучше любого дорогого крема.
Уточнения
Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.