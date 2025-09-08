Украшения, что обманывают паспорт: секреты гардероба, работающие быстрее ботокса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Аксессуары могут работать как машина времени, стирая с лица несколько лет. Очки, колье, необычные колготки или кроссовки способны не только освежить образ, но и вернуть уверенность в себе.

Искусство сочетания аксессуаров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Искусство сочетания аксессуаров

Очки против возраста

Неправильно подобранные оправы моментально добавляют годы, но массивные модели становятся союзником. Они скрывают морщины вокруг глаз, маскируют следы усталости и добавляют нотку гламура. Особенно выигрышно выглядят оправы ярких оттенков — они делают кожу сияющей и свежей.

Колготки с изюминкой

Черные модели давно перестали быть единственным вариантом. Цветные, кружевные или с узорами помогают замаскировать сосудистые звездочки и при этом превращают скучный наряд в смелый и выразительный.

Жемчуг по-новому

Классическое украшение становится ультрасовременным в сочетании с металлами и камнями. Жемчуг в тандеме с длинными цепочками легко вписывается как в деловой, так и в повседневный образ.

Сила многослойности

Цепочки с небольшими подвесками отвлекают внимание от шеи и линии челюсти, смещая акцент на декольте. Золотые варианты придают элегантность и свежесть даже самому простому комплекту одежды.

Кроссовки вне спортзала

Современные модели давно перешагнули границы фитнеса. Простые силуэты в сочетании с юбкой, джинсами или даже классическими брюками делают образ моложе и динамичнее. Важно лишь отказаться от старых пар, потерявших форму.

Иногда достаточно одной детали, чтобы изменить восприятие возраста. Аксессуары корректируют акценты, придают свежесть и формируют стиль, который работает лучше любого дорогого крема.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
