Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пигментация атакует: секретное оружие для ровного тона
Памятник Янису Тимме за 2 млн рублей: раскрыто, какое отношение имеет к нему Анна Седокова
Кухонные стулья без страха пятен: ткань, которая переживёт кожу и сохранит мебель как новую
Ржавчина крадёт урожай: где хранить инструмент, чтобы он не предал в нужный момент
Заправка в стиле как получится: когда манёвр на заправке превращается в штраф по статье
Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные
Без Пескова, но с размахом: Навка показала, как отпраздновала 11-летие дочери
Островок долгожительства: назвал новый регион с самой большой продолжительностью жизни
Кто такие младенцы-плотоядные? Новый тренд приводит в ужас педиатров в США

Тени, помада и крем: знаки, что любимая косметика тайно вышла из строя

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Красивые баночки и тюбики создают иллюзию вечности. Но ничто не вечно — даже самые дорогие косметические средства. Иногда их нужно выбросить ещё до того, как закончится содержимое.

Летняя косметика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя косметика

Как понять, что продукт испортился

Первое, что должно насторожить, — запах. Если крем или помада начали пахнуть неприятно, значит, консерванты уже не работают, а компоненты окисляются. Другие тревожные сигналы:

  • изменение цвета или текстуры,
  • разделение на фазы (например, тональный крем),
  • необычный налёт или жирные пятна.

Срок годности после открытия

На каждой упаковке есть символ с баночкой и числом — 6M, 12M или 24M. Это подсказка, сколько месяцев продукт можно использовать после вскрытия. Чтобы не забыть, удобно отмечать дату открытия на маленьком стикере. Натуральная косметика портится быстрее, а пудровые текстуры обычно служат дольше.

Где хранить косметику

Тепло, солнечный свет и влажность ускоряют порчу. Лучше держать средства в прохладном, сухом и тёмном месте, плотно закрывая крышки. А ещё важна гигиена: всегда использовать чистые руки или специальную лопаточку, особенно для кремов в баночках.

Реакция кожи — главный сигнал

Иногда средство выглядит "нормально", но кожа реагирует иначе: покраснение, зуд, жжение или мелкие высыпания. В этом случае пользоваться им нельзя, даже если срок годности на упаковке ещё в порядке.

Правило простое: косметика должна не только украшать, но и быть безопасной. Если средство вызывает сомнения, лучше отказаться от него без сожаления.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Экономика и бизнес
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Памятник Янису Тимме за 2 млн рублей: раскрыто, какое отношение имеет к нему Анна Седокова
Кухонные стулья без страха пятен: ткань, которая переживёт кожу и сохранит мебель как новую
Ржавчина крадёт урожай: где хранить инструмент, чтобы он не предал в нужный момент
Заправка в стиле как получится: когда манёвр на заправке превращается в штраф по статье
Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные
Без Пескова, но с размахом: Навка показала, как отпраздновала 11-летие дочери
Островок долгожительства: назвал новый регион с самой большой продолжительностью жизни
Кто такие младенцы-плотоядные? Новый тренд приводит в ужас педиатров в США
Растение, перед которым кошки теряют волю: тайна кошачьей мяты
Один глоток в день меняет статистику онкологии: что показал анализ тысяч пациентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.