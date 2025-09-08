Тени, помада и крем: знаки, что любимая косметика тайно вышла из строя

Красивые баночки и тюбики создают иллюзию вечности. Но ничто не вечно — даже самые дорогие косметические средства. Иногда их нужно выбросить ещё до того, как закончится содержимое.
Первое, что должно насторожить, — запах. Если крем или помада начали пахнуть неприятно, значит, консерванты уже не работают, а компоненты окисляются. Другие тревожные сигналы:
На каждой упаковке есть символ с баночкой и числом — 6M, 12M или 24M. Это подсказка, сколько месяцев продукт можно использовать после вскрытия. Чтобы не забыть, удобно отмечать дату открытия на маленьком стикере. Натуральная косметика портится быстрее, а пудровые текстуры обычно служат дольше.
Тепло, солнечный свет и влажность ускоряют порчу. Лучше держать средства в прохладном, сухом и тёмном месте, плотно закрывая крышки. А ещё важна гигиена: всегда использовать чистые руки или специальную лопаточку, особенно для кремов в баночках.
Иногда средство выглядит "нормально", но кожа реагирует иначе: покраснение, зуд, жжение или мелкие высыпания. В этом случае пользоваться им нельзя, даже если срок годности на упаковке ещё в порядке.
Правило простое: косметика должна не только украшать, но и быть безопасной. Если средство вызывает сомнения, лучше отказаться от него без сожаления.
Уточнения
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
