Тушь против ресниц: крошечная ошибка, которая превращает макияж в катастрофу

Красота и стиль

Снятие туши часто превращается в настоящую борьбу перед зеркалом: сколько бы ни терли глаза, черные следы упорно остаются, а иногда ещё и размазываются. Но процесс можно сделать лёгким, быстрым и щадящим — если знать несколько правил.

Девушка увлажняет кожу
Фото: https://i.pinimg.com/originals/72/78/0a/72780ab6906b71ef59adaf24314de6b3.jpg
Девушка увлажняет кожу

Выбираем правильное средство

Первое, что нужно — специализированный продукт для снятия макияжа с глаз. Он мягко растворяет пигменты и масла туши, не вызывая раздражения. Отличный вариант — двухфазные формулы на основе воды и масла: они справляются даже с водостойкой тушью.

Важно избегать средств с алкоголем или сильной отдушкой — нежная кожа век легко сохнет и реагирует покраснением.

Как использовать правильно

Возьмите ватный диск из 100% хлопка, смочите средством и приложите к ресницам на несколько секунд. Пусть формула "растворит" тушь сама. Потом аккуратно проведите диском по направлению роста ресниц. Главное — никаких резких движений: слишком интенсивное трение может привести к воспалениям, раздражению и даже ускорить появление морщинок.

Всегда держите глаза закрытыми во время процедуры, чтобы исключить попадание средства внутрь.

Завершающий этап

После снятия туши умойтесь мягким очищающим средством, чтобы убрать остатки жира, и нанесите крем для кожи вокруг глаз. А если хотите добавить ресницам силы и блеска — попробуйте сыворотку или кондиционер, которые укрепляют волоски и ускоряют их рост.

Чего точно делать нельзя

Самая грубая ошибка — снимать тушь пальцами, просто "стягивая" её с ресниц. Так можно легко вырвать волоски, и на их восстановление уйдут месяцы. Если замечаете, что ресницы начали выпадать чаще обычного, лучше проконсультироваться с врачом: иногда причина скрыта не только в макияже, но и в аллергиях или заболеваниях.

Снятие туши может стать не утомительной задачей, а спокойным вечерним ритуалом. Немного внимания к себе — и ваши ресницы будут оставаться крепкими и красивыми каждый день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
