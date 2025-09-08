Ешь всё и не толстеешь? Организм уже готовит счёт
08.09.2025 17:09
Кажется, что можно есть всё подряд и не толстеть — мечта миллионов. Но за внешней стройностью часто скрываются серьёзные риски для здоровья. Организм не прощает беспорядка в питании, даже если весы показывают норму.
Что такое skinny fat
Этот термин описывает людей с нормальным весом, но с нехваткой мышц и избытком жира. Внешне они выглядят стройными, но под одеждой тело оказывается рыхлым и дряблым.
Чем это опасно
Синдром раздражённого кишечника: боли, вздутие, диарея, запоры.
Мальабсорбция: организм перестаёт усваивать витамины и минералы.
Дефициты приводят к проблемам с кожей, волосами, ногтями, усталости и раннему старению.
Частые инфекции и ослабленный иммунитет.
Риски сердечно-сосудистых заболеваний, у женщин — синдром поликистозных яичников.
Нарушения ЖКТ часто отражаются на психике: тревожность, стресс, депрессии.
При этом вес остаётся прежним, что создаёт иллюзию здоровья.
Почему вес не растёт
Низкий инсулин. Организм "сжигает" мышцы вместо жиров.
Высокий ТТГ. Щитовидка работает в перегрузке, обмен веществ ускоряется.
Хронический стресс. Кортизол и адреналин не дают накапливать жир, но разрушают силы.
Заболевания ЖКТ. При болезни Крона или язвенном колите питательные вещества не усваиваются.
Что делать
Пересмотреть питание: убрать сахар, глютен, молочные продукты, сделать рацион сбалансированным.
Добавить силовые тренировки для наращивания мышц.
Работать с ЖКТ: восстановить слизистую, кислотность желудка, восполнить дефициты.
Следить за уровнем стресса и гормональным балансом.
Skinny fat не всегда заметен, но его последствия могут оказаться серьёзнее, чем у людей с лишним весом.
