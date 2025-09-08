Ешь всё и не толстеешь? Организм уже готовит счёт

Кажется, что можно есть всё подряд и не толстеть — мечта миллионов. Но за внешней стройностью часто скрываются серьёзные риски для здоровья. Организм не прощает беспорядка в питании, даже если весы показывают норму.

Что такое skinny fat

Этот термин описывает людей с нормальным весом, но с нехваткой мышц и избытком жира. Внешне они выглядят стройными, но под одеждой тело оказывается рыхлым и дряблым.

Чем это опасно

Синдром раздражённого кишечника: боли, вздутие, диарея, запоры.

Мальабсорбция: организм перестаёт усваивать витамины и минералы.

Дефициты приводят к проблемам с кожей, волосами, ногтями, усталости и раннему старению.

Частые инфекции и ослабленный иммунитет.

Риски сердечно-сосудистых заболеваний, у женщин — синдром поликистозных яичников.

Нарушения ЖКТ часто отражаются на психике: тревожность, стресс, депрессии.

При этом вес остаётся прежним, что создаёт иллюзию здоровья.

Почему вес не растёт

Низкий инсулин. Организм "сжигает" мышцы вместо жиров.

Высокий ТТГ. Щитовидка работает в перегрузке, обмен веществ ускоряется.

Хронический стресс. Кортизол и адреналин не дают накапливать жир, но разрушают силы.

Заболевания ЖКТ. При болезни Крона или язвенном колите питательные вещества не усваиваются.

Что делать

Пересмотреть питание: убрать сахар, глютен, молочные продукты, сделать рацион сбалансированным.

Добавить силовые тренировки для наращивания мышц.

Работать с ЖКТ: восстановить слизистую, кислотность желудка, восполнить дефициты.

Следить за уровнем стресса и гормональным балансом.

Skinny fat не всегда заметен, но его последствия могут оказаться серьёзнее, чем у людей с лишним весом.

