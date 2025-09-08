Ешь всё и не толстеешь? Организм уже готовит счёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что можно есть всё подряд и не толстеть — мечта миллионов. Но за внешней стройностью часто скрываются серьёзные риски для здоровья. Организм не прощает беспорядка в питании, даже если весы показывают норму.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Что такое skinny fat

Этот термин описывает людей с нормальным весом, но с нехваткой мышц и избытком жира. Внешне они выглядят стройными, но под одеждой тело оказывается рыхлым и дряблым.

Чем это опасно

  • Синдром раздражённого кишечника: боли, вздутие, диарея, запоры.
  • Мальабсорбция: организм перестаёт усваивать витамины и минералы.
  • Дефициты приводят к проблемам с кожей, волосами, ногтями, усталости и раннему старению.
  • Частые инфекции и ослабленный иммунитет.
  • Риски сердечно-сосудистых заболеваний, у женщин — синдром поликистозных яичников.
  • Нарушения ЖКТ часто отражаются на психике: тревожность, стресс, депрессии.

При этом вес остаётся прежним, что создаёт иллюзию здоровья.

Почему вес не растёт

  • Низкий инсулин. Организм "сжигает" мышцы вместо жиров.
  • Высокий ТТГ. Щитовидка работает в перегрузке, обмен веществ ускоряется.
  • Хронический стресс. Кортизол и адреналин не дают накапливать жир, но разрушают силы.
  • Заболевания ЖКТ. При болезни Крона или язвенном колите питательные вещества не усваиваются.

Что делать

  • Пересмотреть питание: убрать сахар, глютен, молочные продукты, сделать рацион сбалансированным.
  • Добавить силовые тренировки для наращивания мышц.
  • Работать с ЖКТ: восстановить слизистую, кислотность желудка, восполнить дефициты.
  • Следить за уровнем стресса и гормональным балансом.

Skinny fat не всегда заметен, но его последствия могут оказаться серьёзнее, чем у людей с лишним весом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
