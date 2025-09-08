Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда речь заходит о ретиноле, у большинства сразу возникает ассоциация: "лучшее средство против старения". И это не миф. Среди множества модных ингредиентов именно ретинол остаётся тем самым "золотым стандартом", который реально работает против морщин, тусклости и пигментации.

Ретинол
Фото: https://i.pinimg.com/originals/2e/ba/b6/2ebab65b23660f303c32d64d6f89a7e6.jpg
Но мало кто задумывается, что его действие не ограничивается только кожей лица. Шея, декольте, руки, бёдра — все эти зоны тоже подвержены старению, фотоповреждениям и потере упругости. Здесь ретинол может стать незаменимым помощником.

Что даёт ретинол телу

Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа становится более плотной, гладкой и сияющей. Постепенно осветляются тёмные пятна, смягчается рельеф, улучшается текстура. Кроме того, ретинол способен помочь при проблемах вроде акне или "куриной кожи" (фолликулярного кератоза).

Как правильно использовать

  • Начинайте постепенно — наносите средство через день или два и только вечером.
  • Слушайте кожу — если появляется сильный дискомфорт, сократите частоту или сделайте паузу.
  • Не забудьте про увлажнение — в составе крема должны быть церамиды, глицерин или сквалан, которые смягчат действие ретинола.
  • Днём всегда SPF — кожа становится особенно уязвимой к солнцу.

С чем не сочетать

Ретинол плохо "уживается" с кислотами AHA/BHA и с салициловой кислотой. Ещё одно несовместимое сочетание — с бензоилпероксидом, так как они нейтрализуют действие друг друга.

Маленький лайфхак

После нанесения ретинола можно попробовать "запечатать" его вазелином (так называемый slugging), чтобы снизить сухость. Но учтите: простыням придётся побывать в стирке уже на следующий день.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
