Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела

Когда речь заходит о ретиноле, у большинства сразу возникает ассоциация: "лучшее средство против старения". И это не миф. Среди множества модных ингредиентов именно ретинол остаётся тем самым "золотым стандартом", который реально работает против морщин, тусклости и пигментации.
Но мало кто задумывается, что его действие не ограничивается только кожей лица. Шея, декольте, руки, бёдра — все эти зоны тоже подвержены старению, фотоповреждениям и потере упругости. Здесь ретинол может стать незаменимым помощником.
Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа становится более плотной, гладкой и сияющей. Постепенно осветляются тёмные пятна, смягчается рельеф, улучшается текстура. Кроме того, ретинол способен помочь при проблемах вроде акне или "куриной кожи" (фолликулярного кератоза).
Ретинол плохо "уживается" с кислотами AHA/BHA и с салициловой кислотой. Ещё одно несовместимое сочетание — с бензоилпероксидом, так как они нейтрализуют действие друг друга.
После нанесения ретинола можно попробовать "запечатать" его вазелином (так называемый slugging), чтобы снизить сухость. Но учтите: простыням придётся побывать в стирке уже на следующий день.
Уточнения
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
