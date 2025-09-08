Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свинина и виноград: дуэт, который рушит гастрономические стереотипы — гарнир не нужен
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора
Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок
Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов
Череп медведя у арены Виминациума открывает мрачный секрет гладиаторских боёв
Экономят на этом миллионы: Екатерина Гордон раскрывает шокирующую тенденцию среди знаменитостей
Лишние предметы исчезают — уют и спокойствие в спальне остаются
Нет сил по утрам? Вашу энергию могут красть эти ошибки в завтраке
Бюджетникам обещали ощутимую прибавку: индексация уже заложена в казне

Морщины приходят не одни: три врага молодости действуют тайно

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Однажды, глядя в зеркало, можно заметить: кожа уже не сияет, как раньше, а мелкие линии становятся всё заметнее. Это не иллюзия — после 40 лет организм входит в новую фазу, и именно кожа первой выдаёт эти перемены.

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Главное — не воевать с возрастом, а понимать процессы. Когда ясно, что именно меняется, становится проще действовать и поддерживать кожу в тонусе.

Три главных изменения кожи после 40

  1. Потеря коллагена. Коллаген — как арматура в бетоне. Пока его достаточно, кожа упругая и плотная. Но после 40 выработка замедляется: старые волокна разрушаются быстрее, чем появляются новые. Это ведёт к снижению тонуса и появлению морщин.
    Что поможет: ретинол и пептиды в уходе, витамин С для защиты от свободных радикалов, солнцезащитный крем круглый год и продукты, богатые антиоксидантами.
  2.  Недостаток влаги. Гиалуроновая кислота удерживает воду, делая кожу "наполненной". С возрастом её уровень падает, и кожа выглядит суше и тусклее.
    Что поможет: сыворотки с гиалуроновой кислотой разных молекулярных весов, кремы с церамидами, правильный питьевой режим и полезные жиры в рационе.
  3. Замедленный клеточный обмен. Клетки обновляются медленнее, и лицо теряет свежесть. Дополнительный фактор — гормональные изменения, которые влияют на салоотделение и цвет кожи.

Что поможет: мягкая кислотная эксфолиация 2-3 раза в неделю, ниацинамид для улучшения текстуры кожи, полноценный сон и контроль стресса.

Главное правило

После 40 кожа требует не "чудо-средств", а системного подхода: правильный уход, питание, защита от солнца и внимательное отношение к себе.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сочный перец и нежный сыр: дуэт, от которого невозможно отказаться — быстрый способ удивить гостей
Этот утёс стал героем кино, но настоящие тайны его прошлого остаются в тени
Воздух становится врагом: почему тренировки с кислородным голодом стали оружием атлетов
Мука, которая оживляет грядки: удобрение, которое работает, даже когда вы отдыхаете
Белые акулы выбрали побережье: хищники возвращаются сюда в каждый сезон охоты
Мечта длиной в век: Турция создала свой первый боевой танк
Балкон перестаёт быть кладовкой: это превращение удивит даже соседей
Ремонт авто превращается в квест: как не дать мастерам обмануть себя на каждом шаге
Перед долгой разлукой: Влад Соколовский показал трогательные кадры с дочерью в Тбилиси
Шлем легионера поднялся со дна спустя тысячелетия: он хранит секрет победы Рима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.