Морщины приходят не одни: три врага молодости действуют тайно

Моя семья Красота и стиль

Однажды, глядя в зеркало, можно заметить: кожа уже не сияет, как раньше, а мелкие линии становятся всё заметнее. Это не иллюзия — после 40 лет организм входит в новую фазу, и именно кожа первой выдаёт эти перемены.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей

Главное — не воевать с возрастом, а понимать процессы. Когда ясно, что именно меняется, становится проще действовать и поддерживать кожу в тонусе.

Три главных изменения кожи после 40

Потеря коллагена. Коллаген — как арматура в бетоне. Пока его достаточно, кожа упругая и плотная. Но после 40 выработка замедляется: старые волокна разрушаются быстрее, чем появляются новые. Это ведёт к снижению тонуса и появлению морщин.

Что поможет: ретинол и пептиды в уходе, витамин С для защиты от свободных радикалов, солнцезащитный крем круглый год и продукты, богатые антиоксидантами. Недостаток влаги. Гиалуроновая кислота удерживает воду, делая кожу "наполненной". С возрастом её уровень падает, и кожа выглядит суше и тусклее.

Что поможет: сыворотки с гиалуроновой кислотой разных молекулярных весов, кремы с церамидами, правильный питьевой режим и полезные жиры в рационе. Замедленный клеточный обмен. Клетки обновляются медленнее, и лицо теряет свежесть. Дополнительный фактор — гормональные изменения, которые влияют на салоотделение и цвет кожи.

Что поможет: мягкая кислотная эксфолиация 2-3 раза в неделю, ниацинамид для улучшения текстуры кожи, полноценный сон и контроль стресса.

Главное правило

После 40 кожа требует не "чудо-средств", а системного подхода: правильный уход, питание, защита от солнца и внимательное отношение к себе.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

