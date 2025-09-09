Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки

3:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире аксессуаров снова звучат отголоски 1970-х годов. Эстетика десятилетия уверенно диктует правила сезона осень-зима 2025-2026, и главным символом этого возвращения стала прямоугольная сумка. Она соединила в себе графичную форму, практичность и утончённость. Если раньше подобные модели ассоциировались с дорожными поездками и выходными благодаря вместительности, то сегодня дизайнеры сделали ставку на миниатюрные варианты. Они органично ложатся на сгиб руки или легко помещаются под мышкой, как в коллекции Miu Miu.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прямоугольная сумка

Чистые линии и универсальность

Секрет популярности прямоугольной сумки в её архитектурности. Чёткие линии создают ощущение строгой геометрии, но при этом аксессуар остаётся невероятно универсальным. Его легко вписать как в деловой образ, так и в расслабленный уличный стиль. Дизайнеры подчёркивают: чем проще форма, тем больше свободы для игры с материалами и цветом.

От подиума до улиц мегаполиса

На показах Miu Miu прямоугольные модели стали настоящими звёздами сезона. Но тренд уже вышел за пределы подиума. Джиджи Хадид не раз была замечена в Нью-Йорке с сумкой Arcadie от Miu Miu, подтверждая: аксессуар одинаково органично смотрится и на ковровой дорожке, и на обычной улице.

"Ретро-стиль, дополненный современным прочтением, оказался универсальным языком моды", — отметил стилист Джо Пэррис.

Вдохновение прошлым

Многие модные дома переосмыслили свои архивные модели. Bally представил кожаную сумку Belle, напоминающую о докторских саквояжах прошлого века. Loewe возродил культовую форму, которая уже несколько десятилетий пользуется спросом. Подобные жесты лишь усилили тренд, возвращая в моду дух винтажного шика.

Замша и кожа — материалы сезона

Осень 2025 года демонстрирует смелость в выборе фактур. Замша снова на пике популярности — она добавляет мягкости и богемности в строгую геометрию формы. Arket предложил лаконичную замшевую сумку для боулинга, а Métier сделал ставку на глубокие, насыщенные оттенки. В то же время лаковая кожа у Miu Miu или ярко-красный вариант Max Mara добавляют дерзости и смелого акцента в любой образ.

"Сегодня аксессуар стал не просто дополнением, а центром, вокруг которого выстраивается весь ансамбль", — подчеркнула дизайнер Изабель Марант.

Доступные и люксовые версии

Выбор прямоугольной сумки этой осенью зависит не только от вкуса, но и от бюджета. На одном полюсе — модели Gucci и Loewe стоимостью свыше 300 тысяч рублей. На другом — демократичные решения H&M за 3 тысячи рублей. Между ними — десятки вариантов: изумрудный шедевр Alaïa, минималистичная сумка Marge Sherwood или замшевый мини-формат от Aesther Ekme.

Универсальный ответ на запрос времени

Популярность прямоугольной сумки объяснима: в эпоху, когда мода стремится к лаконичности и функциональности, этот аксессуар стал идеальным балансом стиля и удобства. Он подходит для работы, свидания или путешествия, легко комбинируется с пальто оверсайз, кожаным плащом или костюмом в стиле 70-х.

Уточнения

Аксессуа́р - необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

