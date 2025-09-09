Сдержанный, роскошный и опасно красивый: этот цвет возвращается, чтобы окончательно вытеснить коричневый

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казалось бы, "маленькое чёрное" вечно, но мода умеет разрушать даже незыблемые правила. Осень 2025 года — это не сезон тотального чёрного и даже не продолжение коричневой эры, которая властвовала весь прошлый год. На подиумах и в уличных образах появился новый фаворит — бордовый, цвет вина, цвет, которому невозможно противостоять.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бордовый против коричневого

Коричневый по-прежнему прочен в верхней одежде и базовых вещах. Шоколадная замша и джинса остаются беспроигрышными вариантами. Но когда речь идёт о платьях, тонкая и роскошная глубина бордо смещает акценты. Этот оттенок уже не просто классика — он вернулся загадочным, плотным, с намёком на драму.

Почему бордо работает именно сейчас

  • Он универсален: уместен и днём, и вечером.
  • Он праздничен без кричащей яркости.
  • Он визуально стройнит, но не уходит в траурность чёрного.
  • Он сочетается с любыми фактурами — от бархата и трикотажа до шёлка и кожи.

От плиссировки до бархата

Этой осенью дизайнеры играют на контрастах: мягкий трикотаж соседствует с атласом, бархат получает цветочный узор, а строгие рубашечные воротники неожиданно украшают винные платья до колена. Рюши и складки добавляют женственности, а асимметричный крой делает образ ещё более дерзким.

Бордо + шоколад: дуэт без проигрыша

Если раньше эти два цвета считались конкурентами, то теперь мода примирила их. Стилевые гиды советуют сочетать винные платья с сумками и обувью коричневых оттенков — от горького шоколада до светлой замши. В итоге получается гармоничный и дорогой ансамбль, который смотрится одновременно стильно и уютно.

Для кого создан бордо

  • Для тех, кто устал от базовых чёрного и серого.
  • Для женщин, которые хотят добавить роскоши без кричащих красок.
  • Для тех, кто ценит универсальность: одно платье легко перевести из офисного дня в вечерний выход.

Бордовые платья не просто возвращаются, они становятся новым "маленьким чёрным" — с характером, глубиной и утончённой чувственностью. Если в гардеробе появится хотя бы одно платье цвета вина, оно наверняка станет главным фаворитом сезона.

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
