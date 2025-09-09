Сдержанный, роскошный и опасно красивый: этот цвет возвращается, чтобы окончательно вытеснить коричневый

Казалось бы, "маленькое чёрное" вечно, но мода умеет разрушать даже незыблемые правила. Осень 2025 года — это не сезон тотального чёрного и даже не продолжение коричневой эры, которая властвовала весь прошлый год. На подиумах и в уличных образах появился новый фаворит — бордовый, цвет вина, цвет, которому невозможно противостоять.
Коричневый по-прежнему прочен в верхней одежде и базовых вещах. Шоколадная замша и джинса остаются беспроигрышными вариантами. Но когда речь идёт о платьях, тонкая и роскошная глубина бордо смещает акценты. Этот оттенок уже не просто классика — он вернулся загадочным, плотным, с намёком на драму.
Этой осенью дизайнеры играют на контрастах: мягкий трикотаж соседствует с атласом, бархат получает цветочный узор, а строгие рубашечные воротники неожиданно украшают винные платья до колена. Рюши и складки добавляют женственности, а асимметричный крой делает образ ещё более дерзким.
Если раньше эти два цвета считались конкурентами, то теперь мода примирила их. Стилевые гиды советуют сочетать винные платья с сумками и обувью коричневых оттенков — от горького шоколада до светлой замши. В итоге получается гармоничный и дорогой ансамбль, который смотрится одновременно стильно и уютно.
Бордовые платья не просто возвращаются, они становятся новым "маленьким чёрным" — с характером, глубиной и утончённой чувственностью. Если в гардеробе появится хотя бы одно платье цвета вина, оно наверняка станет главным фаворитом сезона.
