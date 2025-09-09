Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сдержанный, роскошный и опасно красивый: этот цвет возвращается, чтобы окончательно вытеснить коричневый
Обед на всю семью за копейки: суп из того, что всегда есть под рукой, а вкус — как в ресторане
Дефицит у большинства: без этого витамина организм остаётся беззащитным перед вирусами
Африканский остров-призрак: почему туда не рискуют попасть даже местные племена
Не дайте плохой погоде испортить ваше настроение: советы от клинического психолога
Запасы есть, но не все рентабельны: вот насколько России хватит нефти
Свечи зажигания крадут бензин из бака: как вовремя заметить износ
Паразит или гений выживания: как существо, пережившее динозавров, стало хозяином подземных империй мегаполисов
Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд

Возраст не приговор: секрет стройности, который работает даже тогда, когда метаболизм ленится

3:40
Моя семья » Красота и стиль

Популярное убеждение о том, что именно в районе 35 лет организм резко начинает "тормозить" обмен веществ, не подтверждается исследованиями. В 2021 году журнал Science опубликовал масштабный анализ, в котором сравнивались энергетические траты более чем у 6400 человек из разных стран в возрасте от младенцев до долгожителей. Вывод был однозначный: с 20 до 60 лет скорость метаболизма остаётся примерно на одном уровне. Настоящее снижение происходит только после 60.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Тогда почему так много людей после 35 сталкиваются с трудностями в контроле веса? Причина не в календарном возрасте, а в изменениях на клеточном уровне и в образе жизни.

Что происходит в организме после 30-35 лет

Главная роль в производстве энергии принадлежит митохондриям — своеобразным "электростанциям" клетки. С возрастом их количество и эффективность постепенно снижаются. Это отражается на общем тонусе, работе мышц и способности организма перерабатывать энергию.

К тому же начиная примерно с 30 лет человек ежегодно теряет до 1% мышечной массы. После 50 темпы снижения ускоряются, и вместе с уменьшением мышц приходит их замещение жировой тканью. При одинаковом весе тело может выглядеть рыхлее, а метаболические процессы — работать менее эффективно.

Почему вес всё равно растёт

  • Старые привычки питания: если питаться так же, как в 20 лет, при меньшей мышечной массе лишние калории будут быстрее откладываться в жир.
  • Недостаток движения: рабочий график и бытовые заботы вытесняют регулярные тренировки.
  • Стресс и бессонница: нарушенный режим сна и хроническое напряжение подталкивают организм к накоплению жировых запасов.

Как перехитрить возрастной метаболизм

Поддерживать режим

  • Сон 7-8 часов в стабильное время — базовый фактор. Без нормального восстановления любые усилия в питании и спорте дадут меньше результата.

Пересмотреть питание

  • Делать рацион сбалансированным: белки, сложные углеводы, полезные жиры.
  • Увеличить долю белка из цельных продуктов — он нужен для сохранения и роста мышечной ткани.
  • Контролировать калорийность: похудение всегда связано с дефицитом энергии, но важно, чтобы этот дефицит был умеренным и комфортным.

Делать ставку на силовые тренировки

  • Кардио помогает сердцу и сосудам, но именно силовые занятия предотвращают потерю мышц. 2-4 тренировки в неделю, упражнения на основные группы мышц с комфортным весом, 8-12 повторений, 2-3 подхода — универсальная схема для поддержания тонуса.

Заботиться о микробиоте

  • Качественная работа кишечника напрямую связана с иммунитетом и усвоением питательных веществ. В рационе должны быть клетчатка, кисломолочные продукты, овощи, цельнозерновые.

Снижать стресс

  • Йога, дыхательные практики, прогулки и хобби снижают уровень кортизола — гормона, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Возраст не враг, а лишь сигнал к тому, что организму нужно больше внимания. Системность в сне, питании и спорте помогает сохранять энергию, молодость и стройность ещё долгие годы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта
Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии
Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф
Возраст не приговор: секрет стройности, который работает даже тогда, когда метаболизм ленится
Код доступа к кошачьему вниманию: как позвать питомца, чтобы он откликнулся с первого раза
Аренда взлетит в цене: эти 3 секрета превращают квартиру в магнит для жильцов
Натуральный барьер: эти зелёные защитники превращают дачу в территорию без комаров
Тысячи километров под ногами — вселенная, о которой мы знаем меньше, чем о космосе
Рак под прицелом: ошибки в диагностике могут исчезнуть: новая технология ставит крест на сомнениях
10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: вот что лучше прокачает пресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.