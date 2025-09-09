Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долговая яма растёт: провальный бюджет толкает Францию в пропасть
Масло, которое делает канапе шедевром — гости будут спрашивать рецепт снова и снова
Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей
Дело не в заварке: один секретный компонент превратит любой чай в произведение искусства
Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев
Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой
Максимум эффекта за минимум времени: раскройте потенциал 20-минутных тренировок
Секрет крепкого сна: эксперты советуют отказаться от этой устаревшей вещи в спальне
Атлантический каньон: где увидеть самые большие волны в Европе

Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос

4:13
Моя семья » Красота и стиль

"Бекхэм-боб" — короткое layered-каре с разной длиной слоёв и мягко закруглёнными кончиками. Он выглядит слегка хулигански, как у героини Киры Найтли в "Играй, как Бекхэм", но при этом остаётся очень носибельным: даёт объём на макушке, подчёркивает скулы и легко укладывается за несколько минут.

Девушка со стрижкой дерзкий боб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка со стрижкой дерзкий боб

Кому подходит

  • Формы лица: овал и "сердце" получают идеальную рамку лица. К круглой форме добавляем удлинённые передние пряди, к квадратной — больше мягких внутренних слоёв и лёгкую челку-шторку.
  • Типы волос: тонким волосы приподнимают короткие слои на макушке; густым добавляют облегчение бритвой или слайсингом; волнистым достаточно текстурирующего крема — фен/диффузор и готово. Прямые жёсткие волосы любят полировку концов и каплю масла.

5 актуальных вариантов на осень

Classic Beckham Bob

  • База до мочки уха, разная длина слоёв по периметру, "воздушные" концы. Носится гладко или с лёгкой небрежностью. Универсальный выбор для первых экспериментов.

Beckham Shag-Bob

  • Больше градуировки и рваных линий, лёгкая челка-вуаль. Отлично смотрится на волнистых/тонких волосах, добавляет объёма у макушки и движения по контуру.

Box Beckham Bob

  • Чёткая окантовка по линии челюсти, чуть короче затылок и длиннее перед. Гладкая, графичная версия для тех, кто любит "собранный" вид и акцент на скулы.

Airy Beckham Bob с челкой-шторкой

  • Мягкие внутренние слои + curtain bangs до скул. Визуально вытягивает лицо, смягчает углы и работает с очками/крупными серёжками.

Pixie-Beckham (гибрид)

  • Очень укороченный затылок, удлинённая макушка и текстурный фронт. Идеален для густых или жёстких волос, если хочется смелости без "ёжика".

Как просить у мастера (чек-лист на приём)

  • База: длина до нижнего края уха/чуть ниже челюсти.
  • Градуировка 35-45° для подъёма макушки, сохранить вес у линии скул.
  • Внутренние слои для объёма, без агрессивной филировки у лица.
  • Затылок: лёгкое текстурирование бритвой для воздушных концов.
  • Поинтинг/слайсинг по периметру, чтобы убрать тяжесть и "пушку".
  • Опционально: челка-шторка или микрочёлка — под форму лба и бровей.
  • Окантовка чистая, но не "линией под линейку": стрижка должна жить.

Домашняя укладка за 3-5 минут

  • Нанесите термозащиту и объёмный спрей у корней, текстурирующий крем по длине.
  • Высушите феном на 70% вниз по росту волос, затем круглой щёткой Ø33-43 мм приподнимите корни у макушки.
  • Концы заверните от лица на передних прядях, на затылке — мягкая "C-кривая".
  • Сухой шампунь у корней для матового объёма, солевой/сахарный спрей на концы — и лёгкий "взъерош". Лак — только гибкой фиксации.

Уход и сервис

  • Обновление формы каждые 5-7 недель (слои быстро "садятся").
  • Термозащита всегда, питательная маска 1-2 раза в неделю, капля масла только на концы.
  • Шёлковая наволочка и мягкая резинка — меньше заломов и пушения.

Как адаптировать под себя

  • Круглое лицо: удлинённые передние пряди + объём на макушке, без лишней ширины по бокам.
  • Высокий лоб: челка-шторка или микрочёлка.
  • Очень тонкие волосы: больше внутренних слоёв, минимум масла, сухой текстурирующий спрей.
  • Густые/жёсткие: бритва + крем с разглаживающими полимерами, финально лёгкий лак.
  • Волнистые: диффузор на низком жаре, крем-гель "анти-пуш" и сушки без касаний.

Бекхэм-боб снова доказывает: мода возвращается, но в новом прочтении он становится не просто ностальгией по нулевым, а универсальной стрижкой для смелых и стильных.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Долговая яма растёт: провальный бюджет толкает Францию в пропасть
Масло, которое делает канапе шедевром — гости будут спрашивать рецепт снова и снова
Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей
Дело не в заварке: один секретный компонент превратит любой чай в произведение искусства
Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой
Максимум эффекта за минимум времени: раскройте потенциал 20-минутных тренировок
Секрет крепкого сна: эксперты советуют отказаться от этой устаревшей вещи в спальне
Атлантический каньон: где увидеть самые большие волны в Европе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.