Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос

"Бекхэм-боб" — короткое layered-каре с разной длиной слоёв и мягко закруглёнными кончиками. Он выглядит слегка хулигански, как у героини Киры Найтли в "Играй, как Бекхэм", но при этом остаётся очень носибельным: даёт объём на макушке, подчёркивает скулы и легко укладывается за несколько минут.

Кому подходит

Формы лица: овал и "сердце" получают идеальную рамку лица. К круглой форме добавляем удлинённые передние пряди, к квадратной — больше мягких внутренних слоёв и лёгкую челку-шторку.

овал и "сердце" получают идеальную рамку лица. К круглой форме добавляем удлинённые передние пряди, к квадратной — больше мягких внутренних слоёв и лёгкую челку-шторку. Типы волос: тонким волосы приподнимают короткие слои на макушке; густым добавляют облегчение бритвой или слайсингом; волнистым достаточно текстурирующего крема — фен/диффузор и готово. Прямые жёсткие волосы любят полировку концов и каплю масла.

5 актуальных вариантов на осень

Classic Beckham Bob

База до мочки уха, разная длина слоёв по периметру, "воздушные" концы. Носится гладко или с лёгкой небрежностью. Универсальный выбор для первых экспериментов.

Beckham Shag-Bob

Больше градуировки и рваных линий, лёгкая челка-вуаль. Отлично смотрится на волнистых/тонких волосах, добавляет объёма у макушки и движения по контуру.

Box Beckham Bob

Чёткая окантовка по линии челюсти, чуть короче затылок и длиннее перед. Гладкая, графичная версия для тех, кто любит "собранный" вид и акцент на скулы.

Airy Beckham Bob с челкой-шторкой

Мягкие внутренние слои + curtain bangs до скул. Визуально вытягивает лицо, смягчает углы и работает с очками/крупными серёжками.

Pixie-Beckham (гибрид)

Очень укороченный затылок, удлинённая макушка и текстурный фронт. Идеален для густых или жёстких волос, если хочется смелости без "ёжика".

Как просить у мастера (чек-лист на приём)

База: длина до нижнего края уха/чуть ниже челюсти.

Градуировка 35-45° для подъёма макушки, сохранить вес у линии скул .

. Внутренние слои для объёма, без агрессивной филировки у лица.

Затылок: лёгкое текстурирование бритвой для воздушных концов.

Поинтинг/слайсинг по периметру, чтобы убрать тяжесть и "пушку".

Опционально: челка-шторка или микрочёлка — под форму лба и бровей.

Окантовка чистая, но не "линией под линейку": стрижка должна жить.

Домашняя укладка за 3-5 минут

Нанесите термозащиту и объёмный спрей у корней, текстурирующий крем по длине.

Высушите феном на 70% вниз по росту волос, затем круглой щёткой Ø33-43 мм приподнимите корни у макушки.

Концы заверните от лица на передних прядях, на затылке — мягкая "C-кривая".

на передних прядях, на затылке — мягкая "C-кривая". Сухой шампунь у корней для матового объёма, солевой/сахарный спрей на концы — и лёгкий "взъерош". Лак — только гибкой фиксации.

Уход и сервис

Обновление формы каждые 5-7 недель (слои быстро "садятся").

Термозащита всегда, питательная маска 1-2 раза в неделю, капля масла только на концы.

Шёлковая наволочка и мягкая резинка — меньше заломов и пушения.

Как адаптировать под себя

Круглое лицо: удлинённые передние пряди + объём на макушке, без лишней ширины по бокам.

удлинённые передние пряди + объём на макушке, без лишней ширины по бокам. Высокий лоб: челка-шторка или микрочёлка.

челка-шторка или микрочёлка. Очень тонкие волосы: больше внутренних слоёв, минимум масла, сухой текстурирующий спрей.

больше внутренних слоёв, минимум масла, сухой текстурирующий спрей. Густые/жёсткие: бритва + крем с разглаживающими полимерами, финально лёгкий лак.

бритва + крем с разглаживающими полимерами, финально лёгкий лак. Волнистые: диффузор на низком жаре, крем-гель "анти-пуш" и сушки без касаний.

Бекхэм-боб снова доказывает: мода возвращается, но в новом прочтении он становится не просто ностальгией по нулевым, а универсальной стрижкой для смелых и стильных.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

