Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда мы говорим об уходе за лицом, шеей и декольте, чаще всего забываем о крошечной, но важной области — за ушами. Эта зона также подвержена загрязнению, поту, накоплению кожного сала и трению от масок, очков и даже волос. При этом кожа здесь тонкая и чувствительная, а значит — нуждается в уходе не меньше, чем лоб или щеки.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Что может пойти не так?

Сухость и шелушение. Из-за отсутствия увлажнения кожа может начать трескаться и зудеть.

Из-за отсутствия увлажнения кожа может начать трескаться и зудеть. Раздражение. Особенно если вы часто носите наушники или украшения.

Особенно если вы часто носите наушники или украшения. Прыщи и воспаления. Микроостатки шампуня, бальзама, пот и пыль — идеальная среда для бактерий.

Микроостатки шампуня, бальзама, пот и пыль — идеальная среда для бактерий. Пигментация. УФ-излучение не щадит ни одно открытое место — даже за ушами.

Уход в три шага: легко и эффективно

1. Очищение

После умывания лица пройдитесь ватным диском с мицеллярной водой или тоником за ушами. Раз в неделю — мягкий скраб.

2. Увлажнение

Лишнее масло? Не обязательно. Используйте легкий крем или сыворотку, которая подходит для шеи и декольте — этого будет достаточно.

3. SPF, особенно летом

Если вы носите высоко собранные волосы или короткую стрижку, не забудьте нанести солнцезащитный крем и на эту область.

Маленькая зона — большое значение

Регулярный уход за этой невидимой областью может избавить от неожиданностей вроде шелушений, прыщей или неприятного запаха. А ещё — сделать образ в целом более ухоженным.

Уточнения

У́хо — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

