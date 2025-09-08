Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина исчезнет за 20 минут: хозяйки нашли простое средство для чистой ванны
Вместо компота — компост: яблоки гниют на деревьях, но одно опрыскивание спасает плоды
Жизнь в ожидании беды: в какой момент тревога перестаёт быть спутником и становится болезнью
Наталья Бочкарёва удивила ответом о деградации молодёжи: вот какой совет она даёт каждому
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами

Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Когда мы говорим об уходе за лицом, шеей и декольте, чаще всего забываем о крошечной, но важной области — за ушами. Эта зона также подвержена загрязнению, поту, накоплению кожного сала и трению от масок, очков и даже волос. При этом кожа здесь тонкая и чувствительная, а значит — нуждается в уходе не меньше, чем лоб или щеки.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

Что может пойти не так?

  • Сухость и шелушение. Из-за отсутствия увлажнения кожа может начать трескаться и зудеть.
  • Раздражение. Особенно если вы часто носите наушники или украшения.
  • Прыщи и воспаления. Микроостатки шампуня, бальзама, пот и пыль — идеальная среда для бактерий.
  • Пигментация. УФ-излучение не щадит ни одно открытое место — даже за ушами.

Уход в три шага: легко и эффективно

1. Очищение

После умывания лица пройдитесь ватным диском с мицеллярной водой или тоником за ушами. Раз в неделю — мягкий скраб.

2. Увлажнение

Лишнее масло? Не обязательно. Используйте легкий крем или сыворотку, которая подходит для шеи и декольте — этого будет достаточно.

3. SPF, особенно летом

Если вы носите высоко собранные волосы или короткую стрижку, не забудьте нанести солнцезащитный крем и на эту область.

Маленькая зона — большое значение

Регулярный уход за этой невидимой областью может избавить от неожиданностей вроде шелушений, прыщей или неприятного запаха. А ещё — сделать образ в целом более ухоженным.

Уточнения

У́хо — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами
Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз
Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости
Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.