Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности

Когда мы говорим об уходе за лицом, шеей и декольте, чаще всего забываем о крошечной, но важной области — за ушами. Эта зона также подвержена загрязнению, поту, накоплению кожного сала и трению от масок, очков и даже волос. При этом кожа здесь тонкая и чувствительная, а значит — нуждается в уходе не меньше, чем лоб или щеки.
После умывания лица пройдитесь ватным диском с мицеллярной водой или тоником за ушами. Раз в неделю — мягкий скраб.
Лишнее масло? Не обязательно. Используйте легкий крем или сыворотку, которая подходит для шеи и декольте — этого будет достаточно.
Если вы носите высоко собранные волосы или короткую стрижку, не забудьте нанести солнцезащитный крем и на эту область.
Регулярный уход за этой невидимой областью может избавить от неожиданностей вроде шелушений, прыщей или неприятного запаха. А ещё — сделать образ в целом более ухоженным.
Уточнения
У́хо — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.