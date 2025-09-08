Микрозависимость от ботокса: тревожный тренд среди поклонниц уколов красоты

Легкий ботокс в межбровку, немного филлера в губы «для формы» и капелька скуловой коррекции — звучит как невинная поддержка молодости. Но со временем возникает ощущение: «если не уколоть — лицо будто осыпается». Это и есть микрозависимость — состояние, при котором желание корректировать внешность становится эмоциональной привычкой.

Почему она возникает?

Психологически — инъекции дают ощущение контроля над временем и старением. Это своеобразный якорь стабильности. Физиологически — эффект от многих процедур носит временный характер. Чтобы поддерживать «тот самый» результат, нужно повторять. И чем чаще повторяешь, тем сложнее остановиться.

Сигналы, что вы в зоне риска:

Вы планируете уколы по календарю, а не по реальному состоянию кожи

Вас беспокоит «возврат к себе» после окончания действия препарата

Вы не замечаете перемен к лучшему, но всё равно идёте на процедуру

Сравниваете свои черты до и после с тревогой, а не с радостью

Как не попасть в ловушку?

Доверяйте врачу, а не только зеркалу. Настоящий специалист откажет, если «ещё рано». Фокус на уходе, а не только на уколах. Массажи, аппаратные процедуры, питание кожи — фундамент молодости. Паузы — не враг. Иногда коже нужно время на восстановление, а не новое вмешательство. Психотерапия — не табу. Стремление постоянно «улучшать себя» может быть сигналом внутренней тревоги.

Инъекции — не зло. Но, как и с любым инструментом, важно помнить: красота начинается не с шприца, а с принятия себя. И именно в этом — настоящая уверенность.

