Микрозависимость от ботокса: тревожный тренд среди поклонниц уколов красоты

Легкий ботокс в межбровку, немного филлера в губы «для формы» и капелька скуловой коррекции — звучит как невинная поддержка молодости. Но со временем возникает ощущение: «если не уколоть — лицо будто осыпается». Это и есть микрозависимость — состояние, при котором желание корректировать внешность становится эмоциональной привычкой.
Психологически — инъекции дают ощущение контроля над временем и старением. Это своеобразный якорь стабильности. Физиологически — эффект от многих процедур носит временный характер. Чтобы поддерживать «тот самый» результат, нужно повторять. И чем чаще повторяешь, тем сложнее остановиться.
Инъекции — не зло. Но, как и с любым инструментом, важно помнить: красота начинается не с шприца, а с принятия себя. И именно в этом — настоящая уверенность.
Уточнения
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
