Почему дорогие кремы помогают, даже если в них ничего нет: сила самовнушения

Вы когда-нибудь замечали, как новый крем "творит чудеса", а потом выясняется, что в составе всё то же самое? Это не магия бренда — это эффект плацебо. Наш мозг, получив сигнал, что «сейчас будет лучше», запускает настоящую цепную реакцию — улучшается микроциркуляция, мышцы расслабляются, а настроение взлетает. И да, кожа вдруг кажется более сияющей.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Как работает плацебо в косметологии

Всё начинается с ожиданий. Если обещают «минус 10 лет за 10 дней» — мозг мобилизуется. Он запускает внутренние резервы, даже если сыворотка просто пахнет розой и красиво блестит. Исследования подтверждают: женщины, верящие в эффективность процедуры, оценивают результат выше, даже если в сравнении эффект — идентичный.

Ритуал важнее формулы

Роскошная упаковка, нежная текстура, аромат, массажные движения — всё это части ритуала, который успокаивает нервную систему и помогает коже включиться в процесс регенерации. Не зря брендовые spa-программы строятся не только на составе, но и на атмосфере.

Когда эффект плацебо действительно работает

  • При легкой усталости кожи и потере тонуса;
  • После стресса, когда нужен эмоциональный заряд;
  • В случаях, когда вы просто хотите верить в «чудо» — и это срабатывает.

Когда лучше не надеяться только на психологию

Плацебо не заменит ретинол при морщинах, салициловую кислоту при акне и SPF при фотостарении. Но в тандеме с качественным уходом — он усиливает эффект, делая процесс по-настоящему вдохновляющим.

Иногда лучший бьюти-эффект — это ваша вера в него. И если вы чувствуете себя красивой после обычного крема, значит, он уже работает.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
