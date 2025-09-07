ДНК-анализ волос: как работает персонализированный уход по науке

В мире beauty-индустрии уже никого не удивить персонализированным шампунем или уходом по типу кожи. Но ДНК-анализ волос выходит на новый уровень: вы сдаёте пробу (обычно это слюна или мазок), а спустя пару недель получаете подробную расшифровку: насколько у вас предрасположенность к выпадению, ломкости, тусклости и даже к ранней седине.
Генетический тест анализирует участки ДНК, связанные с выработкой кератина, антиоксидантной защитой, чувствительностью к витаминам группы B и стрессовым гормонам. На выходе вы получаете список "рекомендованных ингредиентов" — от биотина до экстракта зелёного чая — и советы по образу жизни.
С одной стороны, это инновация, которая позволяет не тратить годы на подбор шампуня и маски, а сразу получить "ключ" к своему коду волос. С другой — в большинстве случаев проблема кроется не в генетике, а в стрессе, диете и внешней агрессии (солнце, укладки, вода). Кроме того, цены на такие тесты колеблются от 10 000 до 40 000 рублей — удовольствие не из дешёвых.
ДНК-анализ — не волшебная таблетка, но мощный инструмент для начала осознанного ухода. Главное — доверять науке, но не забывать слушать себя и свои волосы.
Уточнения
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
