Будь в тренде: 5 вещей, без которых не обойтись осенью 2025

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень 2025 года обещает стать одним из самых ярких и стильных сезонов. Если вы уже соскучились по прохладе и уюту, самое время обратить внимание на ключевые тенденции, которые задали ведущие модные дома.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модная девушка осенью

Вот пять главных трендов, которые помогут создать актуальный образ в новом осеннем сезоне.

1. Смелые акцентные цвета

Сезон осень-зима традиционно ассоциируется с приглушённой палитрой, однако в 2025 году дизайнеры делают ставку на насыщенные и даже неоновые оттенки. Ярко-зелёный, кислотно-желтый, глубокий красный или электрический синий — такие цвета становятся акцентными элементами образа. Например, можно добавить цвет через пальто, как у Saint Laurent, или выбрать смелый костюм, вдохновлённый показом Tom Ford.

2. Уютные oversize-свитера

Объёмные свитера с выразительной вязкой — must-have этого сезона. Дизайнеры предлагают как классические модели с круглым вырезом, так и удлинённые варианты, которые можно носить как платья. Этот тренд идеально сочетается с минимализмом и комфортом: свитер можно дополнить кожаными брюками, юбкой-миди или даже спортивными моделями, уверены модные редакторы венгерского Maire Claire.

3. Кожаные куртки свободного кроя

Кожа остаётся в тренде, но теперь в моде — не облегающие, а свободные и даже слегка грубоватые силуэты. Байкерские куртки, бомберы и удлинённые модели из качественной кожи становятся базой для создания стильного повседневного образа. Главное — выбрать модель с эффектом "немного не по размеру", чтобы подчеркнуть современность образа.

4. Скульптурный силуэт в верхней одежде

Осенью 2025 года в тренде пальто и жакеты с чёткими, почти архитектурными линиями. Будь то приталенное двубортное пальто или жакет с подчёркнутыми плечами — такие вещи добавляют образу структуры и элегантности. Даже в свитере или юбке теперь ценится игра с объёмом и формой, создающая эффект "скульптурности".

5. Искусственный мех и овчина

Тренд на экологичный и этичный мех только усиливается. Винтажные пальто из искусственного меха, жилеты из овчины или мутоновые куртки стали must-have для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно. Этот тренд поддерживают такие бренды, как Gucci, Fendi и Tod's, предлагая как классические, так и более смелые варианты.

Обновляйте гардероб с умом: выбирайте вещи, которые не только соответствуют трендам, но и подчёркивают вашу индивидуальность. Удачных покупок и стильной осени!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

